Ticaret Bakanı: 2023\'te 10 bin 881 uygunsuz ürün tespit edildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2023'te iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubuna yönelik toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulunmuştur." dedi.

Bolat, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirilen, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın katıldığı Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme Kurulu 2024 Yılı Hazırlık Toplantısı'nda konuştu.

Kamu kuruluşları olarak hem iç piyasada hem de ithalat aşamasında yoğun denetimler yaptıklarını belirten Bolat, bu denetimlerle bir yandan vatandaşların "güvenli ürün" kullanmasını sağladıklarını bir yandan da kurallara uyan iktisadi işletmecileri haksız rekabete karşı koruduklarını aktardı.

Bolat, kurallara uymayan, vatandaşın sağlığını tehlikeye atan, piyasada rekabeti bozan firmalara geçit vermediklerini ve vermeyeceklerini vurgulayarak, piyasaya arz edilen ürün çeşidinde görülen artışlar, e-ticaret, yapay zeka, yeşil mevzuat gibi gelişmelerin, ürünlerin gözetim ve denetim sisteminin daha etkin, güçlü ve caydırıcı bir yapıya dönüştürülmesini gerekli kıldığını söyledi.

Son yıllarda yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Bolat, şöyle devam etti:

"2023'te iç piyasada gıda, makine, tekstil, beyaz eşya, yapı malzemeleri gibi pek çok ürün grubuna yönelik toplam 233 bin ürün partisi denetlenmiş ve bu ürünlerin 10 bin 881 partisi uygunsuz bulunmuştur. Mevzuatlara uygun olmayan ürünler, taşıdıkları risklere göre piyasadan toplatılmış, geri çağırılmış veya imha edilmiştir. Ayrıca sorumlu taraflara idari para cezaları da uygulanmaktadır. Bakanlığımız, ülkemizdeki piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin koordinasyonunun yanı sıra bilfiil sahada da denetimler yürütüyor. İç piyasada, özellikle bebekler ve çocuklar için üretilmiş ürünlerin de yer aldığı doğrudan tüketicilere yönelik çocuk bakım ürünleri, tekstil ürünleri, kırtasiye ürünleri gibi ürünlerde piyasa gözetimi ve denetimini bizzat yürütüyoruz."

Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı 2024'te uygulamaya alınacak

Bolat, Bakanlık olarak ithalat aşamasında da cep telefonlarından oyuncaklara, tıbbi cihazlardan yapı malzemelerine kadar pek çok ürünü denetlediklerini belirterek, elektronik ortamda ve risk esaslı yürüttükleri bu denetimlerle uygunsuz ürünün ithalatına müsaade etmediklerini dile getirdi.

Bunun için kullandıkları Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde (TAREKS), halihazırda 105 bin firma adına işlem yapan 14 bin kullanıcı bulunduğunu dile getiren Bolat, "Piyasa Gözetimi, Denetimi ve Ürün Güvenliği Değerlendirme (PGD) Kurulumuzun bugünkü toplantısının önemli sonuçlarından birisi de 2024-2025 dönemi çalışmalarımızın temelini oluşturacak olan yeni Ulusal Piyasa Gözetim ve Denetim Eylem Planı'nın kabul edilmesi olacak. Eylem Planını burada kabul ederek 2024'te uygulamaya geçeceğiz." diye konuştu.

Bolat, gelecek dönemde ürün güvenliğiyle piyasa gözetimi ve denetimi alanlarındaki hukuki altyapıyı geliştirmeye devam edeceklerini anlattı.

Bu kapsamda ilk etapta uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin piyasa gözetimi ve denetimine ilişkin hususları düzenleyen yönetmeliği yayımlayacaklarını bildiren Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Bu alanda ayrıca finansmanı Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan ve kısa süre içinde hayata geçireceğimiz 'e-Ticarette Ürün Güvenliği Projemiz' ile uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimleri için yetkili kuruluşlarımızın teknik altyapılarının güçlendirilmesine katkıda bulunacağız. Eylem Planımız kapsamında bir diğer önemli konu da piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütebilmesi için yetkili kuruluşlarımızın idari ve mali altyapılarının güçlendirilmesi olacak. Diğer taraftan, ürünlerde siber güvenlik gerekleri, yapay zeka ve yeşil ve dijital dönüşüm gibi kapsayıcı ve güncel konulara ağırlık vereceğiz."

Bolat, en önemli stratejik amaçlarından birinin de ürün güvenliği konusunda bilgi seviyesinin ve farkındalığın artırılması olduğuna değinerek, Eylem Planı kapsamında 2024 içinde düzenleyecekleri Ürün Güvenliği Haftası etkinlikleriyle firmaları ve vatandaşları mevzuat ve uygulamalar hakkında bilgilendirmeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.