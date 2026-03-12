Ticaret Bakanı Bolat, Niğde'de konuştu Açıklaması - Son Dakika
Ticaret Bakanı Bolat, Niğde'de konuştu Açıklaması

12.03.2026 16:17


Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Sınırlarımız güvenlik altına alındı. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu zorluklar içinde vatandaşlarımızın şartlarını da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bütçe imkanları arttıkça daha da iyi olacak." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Bolat, Vali Nedim Akmeşe ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir'i ziyaret etti.

Daha sonra AK Parti İl Başkanı Hacı Mehmet Eren ile parti binasında bir araya gelen Bolat, partililerle buluşmasında yaptığı konuşmada, AK Parti'nin şehir buluşmaları kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretlere ekip olarak katılarak, teknik konuların değerlendirmelerini almak amacıyla hareket ettiklerini söyledi.

Anlaşmalar, toplantılar, forumlar, fuarlar ve ihracat gezileri gibi programlara katılmak üzere 95 ülkede temaslarının olduğunu belirten Bolat, "Hamdolsun vatandaşlarımız, dünyanın her yerinde iş yapmaya çalışıyorlar. Türkiye ile bağlantılar kuruyorlar ve oradaki Türk malı imajı, kalite, teknoloji simgesi haline geldi." dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'nin ihracat rekorları kırdığını ve bunun çok önemli olduğunu ifade etti.

İhracat rakamlarına değinen Bolat, şunları kaydetti:

"İhracatımız geçen yıl sonunda 400 milyar dolara yaklaştı ve bunun mal ihracatı 273,5 milyar dolar. Bu rakamın yüzde 93'ü, 94'ü sanayi ürünü. Hizmetler sektöründe de çok başarılıyız, tarımda da başarılıyız. Tarım sektöründe milli gelirimizi dolar bazında 3 katı arttırdık. Bazen atıp tutuyorlar, 'tarım bitti, öldü, yok olduk, mahvolduk' diyorlar. 3 katı dolar bazında yükseldi. Bunu inkar edebilir misin? Edemez. Tarımsal ihracatımız 3 milyar dolardan 32,5 milyar dolara çıktı. Bu ihracat olmasa bir anda tarımsal üreticilerimiz çok zor duruma düşerler. Esnaflarımızın sayısını iki katına yakın arttırdık. 2 milyon 300 bine yaklaştı esnaf sayımız. Şirketlerimizin sayısı 1 milyon 60 bindi, 2,5 milyona çıktı. Organize Sanayi Bölgelerinin sayısı 170 idi, 340'a yükseldi. 40'a yakın Organize Tarım Bölgeleri kuruldu. Modern çiftçilik yapılıyor. 'Traktörsüz yer kalmasın' kampanyaları yapıldı. Damlama sulama ile devletimiz faizsiz kredi verdi. Damlama sulamaya geçirdi çiftçilerimizi. Şimdi kapalı sulama yatırımları yapılıyor. DSİ'mizin, Tarım ve Orman Bakanlığımızın yaptığı yatırımlar çok büyük."

Bolat, bu yatırımları, darbe girişimleri, sokak olayları, pandemi ve deprem gibi tüm olumsuzluklara rağmen gerçekleştirdiklerini dile getirdi.

"Cumhur İttifakı'na hep birlikte güvenelim"

Cumuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının ülkeyi 23 yıldır başarıyla yönettiğini anlatan Bolat, şöyle konuştu:

"Son 10 yıl Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile beraber Cumhur İttifakı gerçekten Türkiye'nin hem dinamosu, motoru hem sigortası oldu. Türkiye'nin bekası için, geleceği için gerçekten Cumhur İttifakı'nın çok önemli faydaları oldu. Allah'ın izniyle Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi, Terörsüz Türkiye süreci ile artık terörden de kurtulacağız. Zaten son 7-8 senede bu topraklarda terör ve teröristin izi kalmadı, Allah'a çok şükür. Kuzey Suriye'de, Kuzey Irak'ta da gereken operasyonlar yapıldı. Sınırlarımız güvenlik altına alındı. Bunun için Allah'a sonsuz şükürler olsun. Bu zorluklar içinde vatandaşlarımızın şartlarını da iyileştirmeye çalışıyoruz. İnşallah bütçe imkanları arttıkça daha da iyi olacak. Şu anda güneyimizde ve doğumuzda bir mini dünya savaşını andıran çatışmalar var. Komşu ülkeler, Körfez ülkeleri de İran'dan atılan füzelerle zarar görüyor. İran da, İsrail'in saldırıları ve ABD'nin ona destek vermesiyle zarar görüyor. Bu da ekonomik sıkıntıları arttırıyor ama hükümetimiz üretim, tedarik, para piyasaları, enerji gibi her alanda gereken tedbirleri aldı ve almaya devam ediyoruz. Müsterih olun, Sayın Cumhurbaşkanımıza, arkadaşlarına ve Cumhur İttifakı'na hep birlikte güvenelim."

"Yakın zamanda Gelir Tamamlayıcı Destek Projesi yola çıkıyor"

Bakan Bolat, Niğde'nin ihracat şehri halince geldiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Niğde'de yaklaşık 26 oda var ve bunların 13 bin 128 üyesi var. TESKOMB ve Halk Bankası işbirliği ile Niğde'deki esnaflarımıza geçen yıl 1 milyar 191 milyon lira, yüzde 50 faiz sübvansiyonlu destek verdik. Bu yıl da ilk 2 ayda 142 milyon lirayı geçtik ve TESKOMB'la, Halk Bankası'yla yaptığımız istişareler neticesi yarın gönderilmek üzere de en az 50 milyon lira bayram öncesi esnaflarımızdan başvuruları olanlara destek kredileri verilecek. Yetmez ise biraz daha fazla da verilecek bayram öncesi. Niğde'de baktığımızda ihracat olarak geçen yıl faaliyet bazında 277 milyon dolar, yüzde 6,2 artmış. Bu yıl da ithalat 59 milyon dolar da kalmış. Niğde 5 ihracat yapıyor, 1 ithalat yapıyor. Tebrik ediyoruz. Eximbank'tan 28 milyon dolar ihracat kredisi sağladık kendilerine. Esnaf kredilerimizin de maliyeti yüzde 25'ten 1 Ocak'ta yüzde 20'ye düşürüldü."

Depremin yükünün önümüzdeki yıldan itibaren azalacağını ve böylece vatandaşlara daha çok gelir desteği vereceklerini vurgulayan Bolat, "Yakın zamanda Gelir Tamamlayıcı Destek Projesi yola çıkıyor. İnşallah pilot projeler yapılacak. 2027 başında devreye alınacak. Bu da vatandaşlarımıza ek gelir müjdesi olacak." dedi.

Bakan Bolat, programın ardından MHP İl Başkanı Aytekin Tükenmez'i ziyaret etti.

Kaynak: AA

