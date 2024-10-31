Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan vurgusu

Ömer Bolat, Bulgaristan ile ikili ticaretin güçlenmesi için işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

31.10.2024 22:16
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Bulgaristan ile komşuluk temelinde yürütülen politikaların ikili ticaret hacmine olumlu yansıdığını ve işbirliğini güçlendirerek sürdürme noktasında önemli fırsatlar sunduğunu belirterek, "Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, sosyal medya platformu X'teki hesabından, Balkan İş ve Yatırım Forumu kapsamında Bulgaristan Yenilik ve Büyüme Bakanı Rosen Karadimov ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Dost ve komşu ülke Bulgaristan'ın Yenilik ve Büyüme Bakanı Karadimov ve heyeti ile bir araya geldiğini belirten Bolat, görüşmede ikili işbirliği alanlarını, gümrük konularını ve karşılıklı yatırım fırsatlarını ele aldıklarını ifade etti.

Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak komşumuz Bulgaristan ile iyi komşuluk temelinde yürüttüğümüz politikalar ikili ticaret hacmimize de olumlu yansımakta ve işbirliğimizi güçlendirerek sürdürme noktasında önemli fırsatlar sunmaktadır. Gümrük Birliğinin güncellenmesi ve yeşil mutabakat başta olmak üzere Bulgaristan ile yakından çalışmayı arzu ediyoruz. Bu vesileyle ülkemizde ağırladığımız Sayın Bakan'a ve heyetine teşekkür ediyor, gerçekleştirdiğimiz görüşmenin ilişkilerimizi ilerletmeye katkı sağlamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Bolat'tan Bulgaristan vurgusu - Son Dakika

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