Yatırımın Yüzyılı İçin Toplantı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yatırımın Yüzyılı İçin Toplantı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nda Türkiye'nin yatırım ortamını iyileştirme hedeflerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirilen toplantıya çok uluslu şirketlerin ve uluslararası kuruluşların temsilcileri katıldı. Bolat, hükümetin yürüttüğü politikaların etkisini göstererek, 2002'den bu yana ihracat ve uluslararası yatırımlarda önemli artışlar olduğunu belirtti.

28.09.2024 20:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nı aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" yapmak üzere çalışmalara güç ve azimle devam edeceklerini belirterek, "Bu çerçevede gerçekleştirilen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkeye, ekonomiye ve halka hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Bakan Bolat, bugün gerçekleştirilen, "10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı"na ilişkin açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve bakanların katılımıyla, yatırım ortamının iyileştirilmesi çalışmalarına uluslararası bir bakış açısı kazandırılması amacıyla Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı düzenlendiğini anlatan Bolat, bu kapsamda dünyanın önde gelen çok uluslu şirketleri ile uluslararası kuruluşların üst düzey yöneticileri ve Türkiye'deki iş dünyası çatı kuruluşlarının bir araya geldiğini aktardı.

Bolat, konsey toplantısına enerji, gıda, otomotiv, finans, petrokimya, telekomünikasyon, bilişim gibi birçok sektörde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile Uluslararası Finans Kurumundan üst düzey yetkililerin katılım gösterdiğine dikkati çekti.

Hükümet olarak inovasyon, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam önceliklerinde yürütülen politikalar ile ülkenin kalkınmasına yönelik çalışmaları kararlılıkla yürüttüklerinin altını çizen Bolat, Bakanlık olarak, adil ve etkin işleyen rekabet ortamının tesis edilmesine, gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesine ve AB ile mevzuat uyumlaştırmalarına yönelik çalışmalar ile yatırım ortamının iyileştirmesine katkı verdiklerine değindi.

"Karalılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz"

Bolat, ihracata hazırlık aşamasından pazarlamaya, tasarımdan küresel firmalara tedarikçi olmaya, e-ihracattan yurt dışı fuar katılımlarına, yurt dışı dağıtım kanalları oluşturmaktan küresel marka olmaya kadar şirketlerin her aşamasında yanlarında olduklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kararlılıkla yürüttüğümüz politikaların olumlu sonuçlarını alıyoruz. Nitekim, 2002 yılında 36,1 milyar dolar olan mal ihracatımız 7,1 katına çıkarak 2023 yılında 255,6 milyar dolar olmuş ve böylece dünya ihracatından aldığımız pay binde 5'ten yüzde 1,08 ile rekor seviyeye yükselmiştir. 2002'de 14 milyar dolar olan hizmet ihracatımız 2023'de 7,6 katına çıkarak 106 milyar dolar olarak gerçekleşmiş, böylece küresel hizmet ihracatından aldığımız pay binde 8'den 2023 yılında yüzde 1,35'e çıkmıştır.

2002 yılına kadar ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırımlar 15 milyar dolar iken, 2003-2024 Temmuz ayına kadar gelen yatırımlar 268,1 milyar dolar olmuştur. Benzer şekilde, ülkemizde faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı 2003 yılında 5 bin civarında iken şu an 83 bin firmayı aşmış bulunmaktadır. Son 15 yılda Türkiye'de gerçekleştirilen ihracatın yaklaşık yüzde 31'ini uluslararası sermayeli şirketler yapmıştır."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vizyonu çerçevesinde, "Türkiye Yüzyılı"nı, aynı zamanda "Yatırımın Yüzyılı" yapmak üzere, Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalara güç ve azim ile devam edeceklerini vurgulayan Bolat, bu çerçevede gerçekleştirilen 10. Yatırım Danışma Konseyi Toplantısı'nın sonuçlarının ülkeye, ekonomiye ve halka hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Türkiye Yüzyılı, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Hükümet, İhracat, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırımın Yüzyılı İçin Toplantı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
21:34 Kayseri’de skandal görüntüler Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti Kayseri'de skandal görüntüler! Genç çift, AVM otoparkında güpegündüz kendilerinden geçti
20:46 Biden’ın keyfine diyecek yok Nasrallah’ın ölümüyle ilgili ilk sözler Biden'ın keyfine diyecek yok! Nasrallah'ın ölümüyle ilgili ilk sözler
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
09:14 Netanyahu’nun kanlı saldırı emrini verdiği an Netanyahu'nun kanlı saldırı emrini verdiği an!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 09:02:51. #1.12#
SON DAKİKA: Yatırımın Yüzyılı İçin Toplantı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement