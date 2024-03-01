Ticaret Bakanı: Esnafa finansman desteği 750 bin liraya yükseltildi, kadın kooperatiflerine destek artırıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Yeni bir kaynakla esnaflarımızın kullanabileceği finansman limitini 750 bin liraya yükselttik. Yüzde 25-26'yı geçmeyen maliyetler ile esnaflarımıza bu destek paketi kullanıma açıldı. Kadın kooperatiflerimize makine ekipman ve demirbaş alımları için verdiğimiz desteği 200 bin liradan 400 bin liraya çıkardık" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İ OSB Kooperatif Başkanları ve İş Adamları Buluşması'na katıldı. Bakan Bolat programda yaptığı konuşmada dün açıklanan büyüme rakamlarına dikkat çekerken, esnafa ve kadın kooperatiflerine verilen desteklerin artırıldığını ifade etti. Bakan Bolat, "Kooperatiflerimizin ve esnafların gelişmesi için mücadele veriyoruz. Yeni bir kaynakla esnaflarımızın kullanabileceği finansman limitini 750 bin liraya yükselttik. Yüzde 25-26'yı geçmeyen maliyetler ile esnaflarımıza bu destek paketi kullanıma açıldı. Kadın kooperatiflerimize makine ekipman ve demirbaş alımları için verdiğimiz desteği 200 bin liradan 400 bin liraya çıkardık" dedi.
2002 yılından bu yana Organize Sanayi Bölgesi (OSB), ve Ar-Ge merkezi sayılarının artırıldığını hatırlatan Bolat, "2002 yılından bu yana ülkemizde 190'a yakın organize sanayi bölgesi varken bu sayı bugün 350'ye çıktı. 5 kadar teknopark varken şimdi 96'yı aştık. Ar-Ge merkezi hiç yoktu, 1600'e ulaştık. Kooperatiflerimizin ve esnaflarımızın gelişmesi için mücadele veriyoruz" dedi.
"Esnafa finansman desteği 750 bin liraya yükseltildi"
Bakan Bolat, "2002'den önce esnaflara o yıla kadar kullandırılan toplam finansman desteği 152 milyar liraydı. 2002 yılından bugüne kadar esnafımıza 458 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırdık. Yeni bir kaynakla esnaflarımızın kullanabilecekleri finansman limitini 750 bin liraya yükselttik. Yüzde 25-26'yı geçmeyen maliyetler ile esnaflarımıza bu destek paketi kullanıma açıldı" diye konuştu.
"Kadın kooperatiflerine destek: 200 bin liradan 400 bin liraya çıkarıldı"
Kadın Kooperatifler için verilen desteklerden de bahseden Bakan Bolat, "Bu kapsamda; makine-ekipman ve demirbaş alımları için sağladığımız desteği 200 bin liradan 400 bin liraya, sergi ve fuar desteğimizi ise 30 bin liradan 60 bin liraya çıkararak bu desteklerde yüzde 100'lük bir artış sağlamıştık. Kısa süre önce, kooperatiflerin nitelikli personel istihdam desteklerini ise 1 personel için 204 bin liraya, 2 personel içinse 408 bin liraya yükselterek kooperatiflerimiz için önemli bir avantaj sağladık. Bu sayede 2023 yılı Ocak ayına kıyasla, bu sene vereceğimiz desteklerde yüzde 98 ve yüzde 100'lük artışlar kaydetmiş olduk. Bu çalışmamızın kooperatiflerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
"Büyüme artış oranında 37 ülke arasında 2'inci sıraya ulaştık"
Türkiye'nin büyüme oranındaki yükselişi de hatırlatan Bakan Bolat, "Dün itibariyle büyüme oranımız da açıklandı. İlk defa 1 trilyon 100 milyar doları aşan milli gelire sahip olduk. Milli gelir kişi başına ise 13 bin 110 dolar olarak açıklandı. Ortalama büyüme oranımız yüzde 4,5 olarak gerçekleşti. 37 gelişmiş ülke arasında 2'inci sıraya ulaştık, büyüme oranı anlamında. Bu güzel haberleri özel sektöre borçluyuz. Doğru politikalar uygulamak, istikrarı sağlamak bizim görevimiz ama imalatı sanayicilerimiz yapıyor. İmalatın, üretimin, yatırımın ve ihracatın yüksek olması ile bu rakamlara ulaşıldı" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı: Esnafa finansman desteği 750 bin liraya yükseltildi, kadın kooperatiflerine destek artırıldı - Son Dakika
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