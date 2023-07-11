Ticaret Bakanı Ömer Bolat'tan 2. el otomobil piyasasına ilişkin açıklama: Fiyatlar gevşemeye başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sıfır otoyu geçen ikinci el piyasasında fiyatların alınan önlemlerle gevşemeye başladığını açıkladı. Bolat, "İlk icraat olarak tebdili kıyafetle bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Birkaç hafta zaman alacak, ama tabii inşallah burada istikrarı sağlayacağız. Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek." dedi.

"İKİNCİ EL SATIŞINDA GEVŞEME VAR"

Medya temsilcileriyle buluşan Bakan Bolat, otomotiv sektöründen gıda denetimlerine kadar birçok konuda soruları yanıtladı. Otomotivde ikinci el piyasasına yönelik alınan önlemlerle ilgili bilgi veren Bolat, şunları anlattı:

"Alevli bir konu olduğunu gözlemledik ve ilk icraat olarak tebdili kıyafetle bayiler ve galeriler üzerinde yoğun denetimlere girdik. Arkadaşlarımız tespit ettikleri haksız, uygunsuz faaliyetler, stokçuluk faaliyetine ceza kestiler. Bayilerin bir kısmının stokladıkları araçları artık mecbur kalıp piyasaya sürmeye başladıklarını ve araç yok dedikleri müşterilerini ve hatta galerileri arayıp, araç var, almak ister misiniz dediklerini müşahede ediyoruz. İkinci el satışlarında satışların gevşediğini müşahede ediyoruz.

"GEREKLİ SAVUNMALAR ALINIYOR, CEZA KESİLECEK"

Biz son 2 haftadır bayramdan hemen önce başlattığımız, aldığımız tedbirlerle bu konuda çok önemli düzenlemeler yaptık. Sektörlerin içinde gerekli temaslar kuruyoruz fiyatlar noktasında ve satışlar noktasında bilgi alıyoruz. Fiyatlar noktasında da daha yüksek olan ikinci el satışların sıfır araç satış fiyatına doğru, aşağı doğru bir ivme kazandığı gözlemini yaptık. Birkaç hafta zaman alacak, ama tabii inşallah burada istikrarı sağlayacağız. Yaklaşık 4 bin 800 kişi 50'den fazla satış yapmış. Bunlar ya kendileri bireysel ya galeriler ya da bayilerin yanında çalışanlar, işte akrabaları vesaire üzerinden yapılan satışlar olduğu anlaşılıyor. Bunlardan savunma istendi ve gerekli savunmaları alınıyor, cezalar kendilerine gönderilecek.

"İKİNCİ EL OTO İTHALATI GÜNDEMDE DEĞİL"

Otomotiv ithalatında geçen yıla göre yüzde 75 artış var. Rakam olarak geçen yılın aynı dönemine göre 11 milyar dolar artış var. Bu anlamda ikinci el oto ithalatı noktasında herhangi bir çalışma yapılmadı. Bu konu sadece bakanlığımızın konusu değil Cumhurbaşkanı'mız başta olmak üzere istişarelerle karar verilebilecek bir konu. Şimdilik böyle bir konu gündemimizde değil.

STOKÇULARA 198 MİLYON TL CEZA

Fahiş fiyat artışı ve stokçulukla kararlılıkla mücadele ediliyor. Bu kapsamda, hukuki düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyor, saha denetimlerini aralıksız sürdürüyoruz. Fahiş fiyat artışı ya da stokçuluk yapan bin 920 işletmeye toplam 198,2 milyon TL ceza uyguladık" diye konuştu.