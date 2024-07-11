Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik bağları geliştirmek için çalışmalara devam edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik bağları geliştirmek için çalışmalara devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik bağları kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti. Bolat, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle gerçekleştirilen toplantıda, Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği ile Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu çalışmalarını ele aldıklarını ve önümüzdeki dönem yol haritasını paylaştıklarını ifade etti.

11.07.2024 14:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Avrupa Birliği (AB) ile ekonomik bağları kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğini çeşitlendirmek için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in ev sahipliğinde, AB üyesi ülkelerin Ankara'daki büyükelçileriyle bir araya geldiklerini bildirdi.

Büyükelçilerle Türkiye-AB ilişkilerinin bugünü ve geleceği ile Türkiye-AB yüksek düzeyli ticaret diyaloğu çalışmalarını ele aldıklarına işaret eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantıda, 2023 yılında 211 milyar dolara ulaşan dengeli dış ticaret hacmi ile Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ile mevcut Gümrük Birliği'nin modernizasyonu, hizmetler ticareti, dijitalleşme, yeşil dönüşüm, vize sıkıntılarının çözülmesi, taşımacılık kotalarının artırılması gibi stratejik konularda yaptığımız çalışmaları ve önümüzdeki dönem yol haritamızı büyükelçilerle paylaştık. AB ile ekonomik bağlarımızı kazan-kazan prensibi etrafında daha da geliştirmek ve işbirliğimizi çeşitlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Türkiye, Ankara, Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik bağları geliştirmek için çalışmalara devam edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
14:05 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyon gelecek ay yüzde 60 civarına inecek
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:19 Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti Ayının 122 metrelik uçurumdan attığı genç kız, hayatını kaybetti
14:08 Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı Özgü Namal, yeni film projesi için saçlarını kısacık kestirip sarıya boyattı
13:46 Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası Çevredekiler ayırmak yerine izledi Kadın turistlerin cadde ortasında erkek kavgası! Çevredekiler ayırmak yerine izledi
13:36 Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor Lüks düşkünü Travis Swift ve sevgilisi günlük 3,3 milyon TL harcıyor
12:43 Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu Tanal sordu, Önder söze başlar başlamaz mecliste kahkaha koptu
12:31 Fenerbahçe’nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, tutuklandı
12:25 “Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit“ demişti TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı haklı çıkardı "Ülkemiz için varoluşsal bir tehdit" demişti! TÜİK rakamları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı haklı çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 15:48:19. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ekonomik bağları geliştirmek için çalışmalara devam edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement