Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cari işlemler açığı 32 milyar dolara düştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat rakamları açıklandığında cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
Ticaret Bakanı Bolat Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen MÜSİAD'ın Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları, girişimciler ve STK temsilcileri de yer aldı. Son yıllardaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Bolat, Türkiye'nin son 4 yılda jeopolitik sıkıntılar, sağlık krizleri ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen ekonomisini büyütmeyi başardığını söyledi. Bolat, 2002'de 238 milyar dolar olarak devraldıkları milli geliri 2023 yılında Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları geçtiğine dikkati çekti. Bakan Bolat, 2023 yılının Mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığın, bu yılının ocak ayında 37 buçuk milyar dolara düştüğünü sözlerine ekledi. Bakan Ömer Bolat, Şubat ayı rakamları açıklandığında cari işlemler açığının 32 milyar dolar seviyesinde düşeceğini kaydetti.
"Ankara'nın da altın bir dönem yaşayacağını ümit ediyoruz"
Bakan Bolat 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimine 9 gün kaldığını hatırlatarak, "31 Mart'ta aziz milletimiz vicdani kanaatini ortaya koyup, kararını verecek ve inşallah şehirlerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelikleri seçilmiş olacak. Ankara'da Ankara'nın Türkiye'nin bu hızlı gelişme ve büyümesine paralel olarak yeni ve Ankara'yı dünya başkenti yapabilecek projelerle donatacak ulaştırmadan trafiğin çözümüne, emeklilerden, öğrencilerden, ev kadınlarına sosyal hizmetlerden, kültür sanat hizmetlerine, gençliğe hizmetlerden spor hizmetlerine varıncaya kadar çok büyük projelerle iddiasını ortaya koyan değerli başkan adayımız Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'la, Ankara'nın da inşallah bu dönemde altın bir dönem yaşayacağını ümit ediyoruz ve sizlere güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
İftar programı Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ANKARA
Son Dakika › Ekonomi › Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cari işlemler açığı 32 milyar dolara düştü - Son Dakika
Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Birol Aydın, Çekmeköy'de vatandaşlarla bir araya geldi. Aydın, vatandaşlara projelerini anlatarak ekonomik sorunların etkilerini azaltmaya yönelik çalışmalar yapacaklarını belirtti. Ayrıca, öğrenciler için Kantin Kart uygulamasını başlatacaklarını ve doğal gaz konusunda destek olacaklarını ifade etti. Aydın, İstanbul'un nüfusunu azaltmak için teşvik edici projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini de vurguladı.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altındaki kömür ocağında orucunu açtı. Atalay, maden işçileriyle birlikte olmaya her ramazanda ya da yılbaşında gayret ettiğini belirtti. Ayrıca, ekonomik sıkıntılar ve yerel seçimler hakkında konuştu. Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle bir araya gelerek onlarla sohbet etti ve Türk-İş'in mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, yerel seçimlerin ardından ekonomideki dinamizmin artacağını ve ekonomik sorunların sona ereceğini öngördüklerini belirtti. Asmalı ayrıca, Gazze'deki zulme dikkat çekerek, Türkiye'nin büyük bir sıçrama döneminin arifesinde olduğunu vurguladı. MÜSİAD Ankara Şube Başkanı Hasan Fehmi Yılmaz ise yerli üretimi desteklediklerini ve üretimi arttırmak için çalıştıklarını ifade etti.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen mayıs ayında 122,5 milyar dolar olan 12 aylık dış ticaret açığını, şubat itibarıyla 93 milyar dolara ve yine geçen mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığı, ocak ayı itibarıyla 37,5 milyar dolara düşürmeyi başardıklarını belirterek, "İnşallah şubat...
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay, Zonguldak'ta maden işçileriyle yerin 360 metre altında iftar yaptı. Atalay, ziyaret sırasında mesai saatlerinin düşürülmesi ve Zonguldak'a okul sözü konularında açıklamalarda bulundu. Ayrıca, maden ocağındaki iftara TTK Genel Müdürü Muharrem Kiraz, GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil ve diğer kurum ve sendika yöneticileri de katıldı.
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından Ticaret Borsası Fuaye Alanı'nda düzenlenen geleneksel iftar programında, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen tarafından iftar duası edildi. Programda konuşan KMTSO Başkanı Mustafa Buluntu, ramazan ayının tüm Müslümanların birliğine ve dirliğine vesile olmasını diledi. Programa, AK Parti ve DEVA Partisi milletvekilleri, iş insanları ve kurum müdürleri de katıldı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yapısal reformlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bu reformların 31 Mart'tan sonra hayata geçirileceğini söyledi. Bakanlık olarak Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için etkin bir şekilde çalışacaklarını ve girişimcilerin önünü açacaklarını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bursa'da düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin mayıs seçimleriyle siyasi istikrarını ve güven ortamını koruduğunu belirterek, büyümeye, istihdam üretmeye ve ihracata devam ettiklerini söyledi. Yılmaz, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Bursa'nın Türkiye Yüzyılı hedeflerini taşıyacak birliği ve beraberliği göstereceğine inandığını ifade etti. Ayrıca, enflasyonla mücadelede planlarını yaptıklarını ve sonuçları göreceklerini belirtti.
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