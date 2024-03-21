Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Cari işlemler açığı 32 milyar dolara düştü

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Şubat rakamları açıklandığında cari işlemler açığımızın 32 milyar dolar civarına düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Bolat Altındağ Kültür Sarayında düzenlenen MÜSİAD'ın Ankara Geleneksel İftar Programı'na katıldı. Programa Bakan Bolat'ın yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş insanları, girişimciler ve STK temsilcileri de yer aldı. Son yıllardaki ekonomik gelişmeler hakkında bilgi veren Bakan Bolat, Türkiye'nin son 4 yılda jeopolitik sıkıntılar, sağlık krizleri ve ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen ekonomisini büyütmeyi başardığını söyledi. Bolat, 2002'de 238 milyar dolar olarak devraldıkları milli geliri 2023 yılında Türkiye tarihinde ilk kez 1 trilyon doları geçtiğine dikkati çekti. Bakan Bolat, 2023 yılının Mayıs ayında 60 milyar dolar olan cari açığın, bu yılının ocak ayında 37 buçuk milyar dolara düştüğünü sözlerine ekledi. Bakan Ömer Bolat, Şubat ayı rakamları açıklandığında cari işlemler açığının 32 milyar dolar seviyesinde düşeceğini kaydetti.

"Ankara'nın da altın bir dönem yaşayacağını ümit ediyoruz"

Bakan Bolat 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimine 9 gün kaldığını hatırlatarak, "31 Mart'ta aziz milletimiz vicdani kanaatini ortaya koyup, kararını verecek ve inşallah şehirlerimizi yönetecek başkanlar ve belediye meclis üyelikleri seçilmiş olacak. Ankara'da Ankara'nın Türkiye'nin bu hızlı gelişme ve büyümesine paralel olarak yeni ve Ankara'yı dünya başkenti yapabilecek projelerle donatacak ulaştırmadan trafiğin çözümüne, emeklilerden, öğrencilerden, ev kadınlarına sosyal hizmetlerden, kültür sanat hizmetlerine, gençliğe hizmetlerden spor hizmetlerine varıncaya kadar çok büyük projelerle iddiasını ortaya koyan değerli başkan adayımız Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Başkan adayı Turgut Altınok'la, Ankara'nın da inşallah bu dönemde altın bir dönem yaşayacağını ümit ediyoruz ve sizlere güveniyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İftar programı Bakan Bolat'a günün anısına hediye takdim edilmesinin ardından aile fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - ANKARA