Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü: - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü:

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- "Görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atabileceğimiz adımları değerlendirdik"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atabilecekleri adımları değerlendirdiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK 42. Bakanlar Toplantısı vesilesiyle Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Bolat, paylaşımında, "Görüşmemizde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği 500 milyon dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atabileceğimiz adımları değerlendirdik. Bu kapsamda, Gine'de son dönemde enerji ve altyapı alanlarında artan Türk yatırımlarının önemini vurguladık. Simandou 2040 Programı çerçevesinde Türk iş insanlarımızın üstlenebilecekleri projeler üzerinde durduk. Yatırımcılarımızın karşılaştıkları sorunların hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulmasını teminen temas kişilerini belirledik." ifadelerini kullandı.

Standartlar ve KOBİ'ler alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli temasların kurulması ve ticaret ve yatırım odaklı çalışmaları yürütmek üzere Bakanlıklar arasında platform oluşturulması gibi hususlarda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Bolat, önümüzdeki dönemde de bu anlayışla çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
Recep Tayyip ErdoğanTicaret BakanıÖmer BolatEkonomiGineSon Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gine Sanayi ve Ticaret Bakanı Aboubacar Kourouma ile görüştü: - Son Dakika
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