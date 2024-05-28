Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya yetkilileriyle görüştü - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya yetkilileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya yetkilileriyle görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sok Chenda Sophea ile bir araya geldiklerini duyurdu. Görüşmede Türkiye-Kamboçya arasındaki ikili ticaret ilişkilerinin geliştirilmesi amaçlandı. Bolat, Türkiye ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılını kutladıklarını ve ticaret hacminin artmasına rağmen potansiyelin daha da geliştirilebileceğini belirtti. Ayrıca Kamboçya'nın tarım, enerji, mobilya ve tekstil gibi sektörlerde işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Bolat, Türk müteahhitlerin altyapı projelerinde önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti. İki ülke arasındaki etkileşimi artırmak için Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Phnom Penh arasında doğrudan uçuş başlatmasının önemli olduğunu da belirtti.

28.05.2024 17:57
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile bir araya geldiklerini bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sok ve beraberindeki heyet ile Türkiye-Kamboçya arasındaki ikili ticaret ilişkilerini geliştirmek amacıyla bugün Bakanlık'ta görüştüklerini belirtti.

Türkiye ile Kamboçya arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yılını kutlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Toplantımızda, Türkiye ve Kamboçya arasındaki ticaret hacminin son 10 yılda üç katına çıkarak 2023'te 238 milyon dolara ulaşmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ederek, bu artışa rağmen, ticaret potansiyelimizin hala büyük ölçüde gelişebileceğinin altını çizdik. Önümüzdeki yıllarda ikili ticaret hacmimizi 1 milyar dolara çıkarma hedefimize ulaşmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Kamboçya'nın hızla gelişen ekonomisi ve Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyesi olması, Türk şirketleri için büyük fırsatlar sunuyor."

Bolat, Kamboçya'nın tarım endüstrisi ve gıda işleme sektörlerindeki yatırım imkanları başta olmak üzere, yeşil enerji, mobilya, medikal cihazlar ve tekstil gibi alanlarda işbirliği potansiyelinin yüksek olduğunu gördüklerini kaydederek, bu bağlamda, Türk müteahhitlerin Kamboçya'nın altyapı projelerinde önemli katkılar sağlayabileceğini ifade etti.

Ayrıca Türk Hava Yolları'nın İstanbul-Phnom Penh arasında doğrudan uçuş başlatmasının iki ülke arasındaki etkileşimi artıracağına işaret eden Bolat, ikili ilişkileri daha da derinleştirmek ve genişletmek için ortak çalışmaları devam ettireceklerini aktardı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kamboçya yetkilileriyle görüştü - Son Dakika

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