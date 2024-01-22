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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KİT reformu ve kripto varlık düzenlemelerini ele aldı - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KİT reformu ve kripto varlık düzenlemelerini ele aldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında, Kamu İktisadi Teşebbüsleri reformu ve kripto varlık düzenlemeleri hakkında adımların ele alındığını belirtti. Bolat, yapısal reformlarla çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, KİT reformu ve kripto varlık düzenlemelerini ele aldı
22.01.2024 - 20:17,
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, 2024'ün ilk EKK toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Toplantı kapsamında, kripto varlık ekosistemini düzenlemek amacıyla yürütülen mevzuat çalışmalarıyla KİT reformuna ilişkin atılacak adımların ele alındığını aktaran Bolat, "2023'te ihracatımız 255,8 milyar dolarla Orta Vadeli Program (OVP) tahminini aşarak Cumhuriyet tarihi rekorunu kırmış." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, ülke ithalatının ise özellikle yılın ikinci yarısında alınan kararlar ve politikalarla düşüş trendine girdiğini ve OVP tahmininin oldukça altında gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin hizmetler gelirlerinde yaşanan güçlü performansla özellikle 2023'ün ikinci yarısı itibarıyla cari işlemler açığında belirgin bir gerileme yaşandığına dikkati çeken Bolat, "Önümüzdeki dönemde de yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı yapısal reformlarla çalışmalarımızı kararlılıkla etkin bir eşgüdüm içinde sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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