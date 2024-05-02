Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı\'na katıldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldıklarını bildirdi. Bolat, toplantıda gerçekleştirecekleri görüşmelerin ülkenin dış ticaretine ve halkın refahına doğrudan etki edeceğine inandıklarını belirtti. Ayrıca Bolat, Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüşerek iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilir yönlerini değerlendirdiklerini ve ilerleyen zamanlarda somut adımlar atacaklarını ifade etti.

02.05.2024 16:13
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile OECD Bakanlar Toplantısı Açılış Oturumu'na katıldıklarını bildirerek, "Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bolat, sosyal medya hesabından Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen OECD Bakanlar Toplantısı'na ilişkin paylaşım yaptı.

Türkiye'yi temsilen Bakan Şimşek'le toplantının açılış oturumuna katıldıklarını aktaran Bolat, "Bu vesileyle ihracat temelli büyüme stratejimize uygun olarak tüm siyasi platformlarda, ülkemiz dış ticaretini sürdürülebilir şekilde artırarak, çok daha iyi yerlere getirme çabamızı sürdüreceğimizi ifade etmek isterim. Bu büyük etkinlik aracılığıyla gerçekleştireceğimiz görüşmelerin ülkemizin dış ticaretine ve halkımızın refahına doğrudan etki edeceğine yürekten inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, toplantı öncesinde Singapur Sürdürülebilirlik, Çevre ve Ticaret Bakanı Grace Fu ile görüştü.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevkıdaşıyla iki ülke arasındaki ticaretin geliştirilebilir yönlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunduklarına işaret eden Bolat, "Karşılıklı ticaretimizi geliştirmeye yönelik samimi niyetimizi ifade ederek, bu konuda ilerleyen zamanlarda somut adımlar atmakta mutabık kaldık." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, OECD Bakanlar Toplantısı'na katıldı - Son Dakika

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