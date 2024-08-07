Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'ı ziyaret edecek

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi amacıyla Pakistan'ı ziyaret edecek.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk iş dünyası çatı kuruluşlarının başkanları ve iş insanlarından oluşan bir heyet ile birlikte 7-9 Ağustos tarihlerinde Pakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefleneceği ziyaret çerçevesinde Bakan Bolat, ziyaretin ilk gününde İslamabad'da Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından kabul edilecek. Aynı gün, Pakistan Maliye Bakanı Muhammad Aurangzeb ile ikili görüşmeler yapacak olan Bolat, Türkiye-Pakistan İş Dünyası Yuvarlak Masa Toplantısı'na katılacak. Bu toplantıda, iki ülke arasında ekonomik iş birliğinin artırılmasına yönelik stratejiler ele alınacak. Ayrıca, DEİK Dünya Türk İş Konseyi ve İslamabad Büyükelçiliğimizin organizasyonunda düzenlenecek toplantıda, Pakistan'da yatırımları bulunan Türk iş insanları ile bir araya gelinecek.

Bolat, 9 Ağustos tarihinde ise Karaçi'de Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile görüşecek. Bu görüşmenin ardından, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile birlikte Karaçi 2. Uluslararası Gıda ve Tarım Fuarı'nın (FOODAG '24) açılışını gerçekleştirecek ve fuar alanını ziyaret edecek.

Öte yandan son yıllarda savunma sanayi, müteahhitlik ve enerji gibi alanlar başta olmak üzere birçok alanda gelişen iki ülke arasındaki ilişkilerin yapılacak ziyaretler çerçevesinde daha da derinleştirilmesi ve gerçek potansiyelini yansıtacak seviyelere taşınması amaçlanacak. - ANKARA