Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Irak İş Forumu\'na katıldı

Ekonomi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen Türkiye-Irak İş Forumu'na katıldı.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, forumun, DEİK ve Irak Ticaret Odaları Federasyonunun organizasyonunda gerçekleştirildiğini belirtti.

İki ülkeden 200'den fazla iş insanının hazır bulunduğu Türkiye-Irak İş Forumu'na Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman El-Greyri ile birlikte katıldıklarını kaydeden Bolat, "İş Forumunda, işadamlarımıza, Cumhurbaşkanımızın Irak'a ziyaretinde varılan mutabakatlardan da ilham alarak, ortak ticaret ve yatırım projelerinde daha aktif çalışmaları hususunda beklentilerimizi aktardık." ifadesini kullandı.