Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kazakistan Heyetler Arası Toplantısı'na katıldı: - Son Dakika
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kazakistan Heyetler Arası Toplantısı'na katıldı:

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- "İki ülke olarak öncelikli hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Bu ortak hedef doğrultusunda, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kazakistan ile öncelikli hedefin, 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmak olduğuna dikkati çekerek, "Bu ortak hedef doğrultusunda, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk Devletleri Teşkilatının 13. Zirvesi dolayısıyla Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in başkanlığında düzenlenen Türkiye-Kazakistan Heyetler Arası Toplantısı'na katıldıklarını bildirdi.

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Kazakistan arasındaki ilişkilerin, liderlerin karşılıklı güveni ve güçlü iradeleriyle her geçen gün daha da pekiştiğine, ticari ve ekonomik işbirliğinin çeşitlenerek derinleştiğine vurgu yapan Bolat, şunları kaydetti:

"Kazakistan ile köklü kardeşlik bağlarımız, başta Türk Devletleri Teşkilatı olmak üzere uluslararası ve bölgesel platformlardaki işbirliğimize de yansımakta, bölgemizde barışın, bağlantısallığın ve sürdürülebilir kalkınmanın güçlendirilmesine önemli katkılar sunmaktadır. İki ülke olarak öncelikli hedefimiz, Sayın Cumhurbaşkanlarımız tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi hedefine en kısa sürede ulaşmaktır. Bu ortak hedef doğrultusunda, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri daha ileriye taşımak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
Ticaret BakanıKazakistanÖmer BolatTürkiyeEkonomiSon Dakika

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SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Kazakistan Heyetler Arası Toplantısı'na katıldı: - Son Dakika
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