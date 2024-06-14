Ticaret Bakanlığı, 1,5 yılda 116 bin kişiye 2,3 milyar lira idari para cezası uyguladı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, ticaret hayatının düzenli işleyişinin tesis edilmesi ve vatandaşların haklarının korunması amacıyla son 1,5 yılda 116 bin 262 gerçek ve tüzel kişiye 2,3 milyar lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, fahiş fiyat ve stokçuluk fiillerini engellemek, vatandaşların ticari etiğe uygun olmayan davranışlar sonucu beslenme, barınma, sağlıklı yaşama ve korunma gibi temel ihtiyaçlarını karşılama hususundaki mağduriyetlerini bitirmek amacıyla denetimler, saha çalışmaları ve mevzuat değişikleri titizlikle sürdürülüyor.

Bakanlığın İç Ticaret ile Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi genel müdürlüklerinin merkez ve taşra teşkilatı, koordinasyon içerisinde toplumsal refahı sağlamak ve haksız kazanç eylemlerini engelleyerek adaletli piyasa yapısını tesis etmek için çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

İç Ticaret Genel Müdürlüğü, otomotiv, emlak ve kuyum sektörü başta olmak üzere stokçuluk ve fahiş fiyat denetimleri yaparak, idari yaptırımlar uyguluyor.

Çalışmalar kapsamında, Ocak 2023 ve 11 Haziran 2024 döneminde otomotiv sektörüne 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi kapsamında 51 milyon 930 bin lira, ilan kısıtlaması için 89 milyon 769 bin 614 lira, yetki belgesi düzenlemesi için 21 milyon 73 bin 515 lira olmak üzere 162 milyon 773 bin 129 lira idari para cezası kesildi.

Bunun yanında, otomotiv sektörüne yönelik stokçuluk faaliyetleri kapsamında da aynı dönemde 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı bulunan firmalara 285 milyon 505 bin 988 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Aynı dönemde emlak sektörüne yönelik çalışmalar kapsamında ise 1932 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Aykırı bulunan 1447 firmaya 107 milyon 610 bin 682 lira idari para cezası uygulandı. Bu yıl kuyum sektöründe ise 310 firma denetlenerek, 24 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.

Genel Müdürlük, fahiş fiyat çalışmaları kapsamında ise sadece bu yıl 22 bin 520 gerçek ve tüzel kişiyi denetlerken, toplamda 37 bin 600 gerçek ve tüzel kişi denetlenerek aykırı bulunan fiillere 235 milyon 188 bin 973 lira idari para cezası kesildi.

Genel Müdürlükçe, sektör bazlı denetimler yanında, yaş sebze meyve, ekmek, ihtiyaç ürünleri ve hazır beton gibi birçok ürün grubunun detaylı takibi yapılıyor. Bu kapsamda ürün ve sektör bazlı 42 bin 127 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Denetimlerde 3 bin 558 gerçek ve tüzel kişiye 814 milyon 678 bin 772 liralık para cezası verildi.

Güvensizlik oranı geriledi

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü de tüketicilerin taraf olduğu sözleşmelere ilişkin olarak, başta mesafeli sözleşmeler olmak üzere abonelik sözleşmeleri, iş yeri dışında kurulan sözleşmeler, ön ödemeli (maket üzerinden) konut satışları, devre tatil, paket tur, bankacılık hizmetleri, haksız şartlar ile satış sonrası hizmetler gibi konularda denetimler yapıyor.

Bu çalışmalar sonucunda, 2024'te 932 gerçek ve tüzel kişiye aykırı filleri dolayısıyla 467 milyon 378 bin 278 lira, Ocak 2023 ve 11 Haziran döneminde ise 10 bin 306 gerçek ve tüzel kişiye 1 milyar 267 milyon 446 bin 715 lira idari para cezası uygulandı.

Reklam Kurulu tarafından da bu süreçte 9 bin 687 dosya karar bağlanarak 107 milyon 333 bin 510 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Bakanlığın sorumluluğunda bulunan tekstil, ayakkabı, oyuncak, kırtasiye, çocuk bakım ve kullanım ürünleri ile deterjan gibi tüketici ürünlerinin güvenli şekilde piyasaya arz edilmesi amacıyla "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesiyle piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri de sürdürülüyor.

Yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleriyle, Bakanlığın sorumluluk alanında bulunan ürün gruplarında 2011 yılında yüzde 32 olan güvensizlik oranı, son yıllarda yüzde 1,7'ye kadar gerildi. Bu kapsamda, 3 bin 499 firma denetlendi ve 11 milyon 913 bin 407 lira idari para cezası kesildi.

Buna göre, Bakanlığın iç ticaret birimleri, ticaret hayatının düzenli işleyişinin tesis edilmesi ve vatandaşların haklarının korunması amacıyla 116 bin 262 gerçek ve tüzel kişiye Ocak 2023 ve 11 Haziran döneminde 2 milyar 331 milyon 949 bin 69 lira idari para cezası uyguladı.???????