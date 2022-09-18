Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Buna göre, ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

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