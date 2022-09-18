Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

18.09.2022 08:18
Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

?????????????? Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 671 firma için izin belgesi düzenledi.

?????????????? Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında ağustosta 671 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın ağustos ayına ilişkin dahilde işleme izin, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme izin ile firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi listeleri, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verildi, 11 yurt içi satış ve teslim belgesi hazırlandı.

Firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgesi sayısı 32 oldu. Söz konusu ayda 2 firma için hariçte işleme izin belgesi düzenlendi.

YORUMLAR
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6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek 6 bin km şartını hülle yoluyla ihlal eden satıcılara 300 bin liraya kadar ceza verilecek ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentilerin aksine arttı ABD'de perakende satışlar ağustosta beklentilerin aksine arttı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı ağustosta 671 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi - Son Dakika

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