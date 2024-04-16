Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle 913 milyon lira gelir elde etti

Ticaret Bakanlığı, e-ihale yöntemiyle yılın ilk 3 ayında yapılan toplam 3 bin 807 ihalede 913 milyon liradan fazla gelir elde edildiğini kaydedildi.
Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 'Gümrük ve Kaçakçılıkla Mücadele Mevzuatı' çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışının 2014 yılından itibaren elektronik ihale yoluyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Türkiye'de kamu idareleri içinde uygulanan ilk elektronik ihale sistemi olan e-ihale uygulamasıyla çalışmaların şeffaf ve ulaşılabilir olmasının amaçlandığı vurgulanan açıklamada, bu sistem sayesinde Türkiye yaşayan tüm vatandaşların e-devlet ve 'www.eihale.gov.tr' adresinden ihalelere katılabildiği ve internet bağlantısının olduğu her yerden teklif verebildiği kaydedildi.
Hasılatta yüzde 141 artış
Yapılan açıklamada, e-ihale yoluyla, ticari araçlardan binek araçlara, kuyumculuk sektöründen tekstil sanayine, elektronik eşyadan mobilyaya, gıda sanayinden kozmetik sektörüne kadar geniş bir yelpazede pek çok eşya piyasa değerinde ve rekabetçi ortamda, etkin bir şekilde satışı gerçekleştirilerek Türkiye ekonomisine kazandırıldığı ifade edildi.
E-ihale yöntemiyle bu yılın ilk çeyreğinde gerçekleştirilen toplam 3 bin 807 ihaleden 3 bin 332'sinde satış gerçekleştiği bilgisi verilen açıklamada, ihaleler kapsamında bin 81 araç satışından yaklaşık 478 milyon lira, 2 bin 251 eşya grubu satışından 435 milyon lira olmak üzere toplam 913 milyon liranın üzerinde gelir elde edildiği bildirildi. Ayrıca geçen yılın aynı dönemine göre araç satışlarında yüzde 77, eşya satışlarında yüzde 299 ve hasılatta ise yüzde 141 oranında artış sağlandığı bilgisi verilirken ek olarak bu yılki toplam 84 farklı gruptaki ihalelerin yüzde 38'sini elektronik eşya, yüzde 11'ini makine aksamı ve yedek parça, yüzde 8'ini demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar, yüzde 4'ünü yağlı tohum ve meyveler, yüzde 3'ünü cam ve cam eşya, yüzde 2'sini demir veya çelikten eşyanın oluşturduğu aktarıldı.
Bakanlığa bağlı satış mağazalarından 53 milyon lira gelir
Açıklamada, tasfiyelik hale gelen eşyanın satışının, elektronik ihale uygulamasının yanı sıra bakanlığa bağlı perakende satış mağazaları aracılığıyla da gerçekleştirildiği hatırlatılarak, bu çerçevede 2024'te satış mağazalarında 45 bin 18 toplam satışın yapıldığı bildirildi.
Satışlardan, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında gelir artışı sağlandığı belirtilen açıklamada, "Elektronik eşya (cep telefonu, airfryer, küçük ev aleti ve benzeri) grubunda 28 milyon lira, optik alet ve cihazlar grubunda 5 milyon lira, oyuncaklar, oyun ve spor malzemeleri grubunda 2 milyon lira olmak üzere perakende satış mağazalarımızdan toplamda 53 milyon lira gelir elde edilmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 26 oranında gelir artışı sağlanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak, ticari hayattaki piyasa bozucu ve rekabete aykırı eylemlerle mücadelemiz aralıksız devam ederken, ülke ekonomisine ve toplumsal refahımıza katkı sağlayacak çalışmalarımıza azami hassasiyet göstererek devam edilmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA
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