Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Denetimleri Kapsamında 221 Bin İşletmeye 210,5 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı

Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk 8 ayında fiyat etiketi denetimleri kapsamında mevzuata uygun olmayan 221 bin 634 işletmeye 210,5 milyon lira idari para cezası uyguladı.

BİNLERCE İŞLETMEYE FİYAT ETİKETİ VE SERVİS ÜCRETİ DENETİMİ

Bakanlık, bu yılın ilk 8 ayında lokanta, restoran, kafe ve pastane gibi yiyecek ve içecek hizmeti sunan 70 bin 814 işletmeye fiyat etiketi ve servis ücreti denetimi gerçekleştirdi. Ticaret bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denetim sonucunda 33 bin 731 aykırılık tespit edilerek toplam 73,6 milyon lira idari para cezası uygulandı. Bakanlık, tarife ve fiyat listesi denetimleri kapsamında yaz dönemini içeren haziran, temmuz, ağustos ayları döneminde, yiyecek içecek hizmeti veren 26 bin 227 işletmeye yapılan denetimlerde 11 bin 674 aykırılık tespit ederek, mevzuata aykırı olan işletmelere 25,7 milyon lira idari para cezası uyguladı. Yoğun olarak İstanbul'da 5 bin 819 iş yeri denetleyen bakanlık mevzuata aykırı bulunan işyerlerine 13,9 milyon lira idari para cezası verdi.

150 BİN 820 İŞLETMEYE 136,9 MİLYON LİRA CEZA

Bakanlığın açıklamasında, fiyat etiketleri denetimleri kapsamında ise bu yılın ilk 8 ayında 150 bin 820 işyerinde yapılan denetimde 85 bin 381 mevzuata aykırılık tespit edildiği bilgisi verildi. İşletmelere toplam 136,9 milyon lira idari para cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada "Fiyat etiketi denetimleri kapsamında 2024 yılı başından itibaren İstanbul ilimizde 27 bin 238 işyerinde yapılan denetimlerde 48 bin 359 aykırılık tespit edilmiş, toplam 96,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Turizm gelirleriyle ön planda olan Antalya ilimizde 2024 yılı başından itibaren 14 bin 861 işyerinde yapılan denetimlerde 7 bin 941 aykırılık tespit edilmiş, toplam 8,1 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır. Ticaret Bakanlığı olarak 2024 yılında Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında yaptığımız 81 il denetimlerinde toplamda 221 bin 634 işletme denetlenmiş, tespit edilen 119 bin 112 aykırı fiil için 210,5 milyon lira idari para cezası uygulanmıştır" ifadeleri yer aldı.