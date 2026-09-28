Taşınmaz satışlarında "güvenli ödeme sistemi" ertelendi - Son Dakika
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Taşınmaz satışlarında "güvenli ödeme sistemi" ertelendi

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Taşınmaz satışlarında "güvenli ödeme sistemi" ertelendi
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Ticaret Bakanlığı taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sisteminin zorunlu başlangıç tarihini 1 Aralık 2026'ya erteledi. Sistem için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile bankalar arasındaki teknik altyapı çalışmaları sürüyor; bankalar hazır olunca pilot uygulama başlatılacak.

Ticaret Bakanlığı, taşınmaz satışlarında Güvenli Ödeme Sistemi'nin devreye alınma tarihinin 1 Ekim 2026'dan 1 Aralık 2026'ya ertelendiğini duyurdu.

Bakanlıktan taşınmaz satışlarında güvenli ödeme sistemi ile ilgili yönetmelik değişikliği hakkında yapılan açıklamada, "Taşınmaz satışlarında alıcı ve satıcı tarafların dolandırıcılık ve sahtecilik riskine maruz kalmaması, kayıt dışılığın azaltılması, para transferinin güvenli bir ortamda gerçekleştirilmesi amaçları doğrultusunda Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte 29 Nisan 2026'da yapılan değişiklikle taşınmaz satışlarında ödemenin bir kısmının veya tamamının nakit, havale veya elektronik fon transferi ile yapılması halinde satış bedelinin, taşınmaz mülkiyeti ile bedelin eş zamanlı el değiştirmesini sağlayan Güvenli Ödeme Sistemi üzerinden yapılması öngörülmüştür" denildi.

ALTYAPI ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sistemin uygulamaya alınması için gerekli teknik çalışmalar Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile iş birliği halinde yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasında veri paylaşımına ilişkin teknik altyapı hazırlanmış olup bankaların teknik altyapılarını oluşturmalarına ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bu kapsamda sistemin tüm unsurlarıyla etkin, güvenli ve kesintisiz bir şekilde işleyebilmesi, ilgili paydaşlar arasındaki teknik altyapı ve entegrasyon süreçlerinin tamamlanması, uygulamada yaşanabilecek teknik ve operasyonel sorunların önlenmesi, ilgili kurum ve kuruluşlar ile sektör paydaşlarının gerekli hazırlıkları tamamlaması amacıyla yapılacak Yönetmelik değişikliğiyle sistemin zorunlu uygulama başlangıç tarihi 01.12.2026 olarak yeniden belirlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıca, TKGM bilgi sistemleri ile bankalar arasındaki verilerin paylaşımının ve teknik altyapının kurulmasının kolaylaştırılması ve hızlandırılması amacıyla bir entegratörün belirlenmesi yönünde de bir değişiklik gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, banka altyapılarının da hazır hale gelmesi akabinde sisteme yönelik bir pilot uygulamanın başlatılması öngörülmektedir."

Kaynak: İHA
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