Ticaret Bakanlığı ilk 8 ayda 2,24 milyar lira idari para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılının ilk 8 ayında iç piyasaya yönelik gerçekleştirilen denetimlerin bilançosunu açıkladı. Bu kapsamda 321 bin 911 firma ile 39 milyon 243 bin 67 ürün denetlenirken, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 2 milyar 240 milyon lira idari para cezası uygulandı. Denetimlerde özellikle fahiş fiyat, stokçuluk, haksız ticari uygulamalar, tüketicinin korunması ve ürün güvenliği alanları ele alındı.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılında otomotiv, stokçuluk, emlak, kuyum, fahiş fiyat, haksız ticari uygulamalar ve ödeme sürelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 54 bin 823 gerçek ve tüzel kişi denetlendi. Denetimler sonucunda aykırı fiillerde bulunduğu tespit edilen 5 bin 574 gerçek ve tüzel kişiye toplam 692 milyon 28 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde fahiş fiyat uygulamalarına ilişkin 399 milyon 546 bin lira, otomotiv sektörüne 142 milyon 630 bin lira, emlak sektörüne 39 milyon 28 bin lira, kuyum sektörüne ise 13 milyon 122 bin lira idari para cezası uygulandı. Ticari elektronik ileti, çalışma saatleri ve lisanslı depolara yönelik denetimlerde ise 91 milyon 842 bin lira idari para cezası kesildi.

Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü tarafından 85 milyon tüketicinin günlük hayatta taraf olduğu sözleşmeler, reklam ve haksız ticari uygulamalar ile ürün güvenliği kapsamında denetimler gerçekleştirildi. 2026 yılının ilk 8 ayında 37 bin 445 gerçek ve tüzel kişi denetlenirken, aykırılık tespit edilen bin 342 gerçek ve tüzel kişiye toplam 771 milyon 93 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ön ödemeli konut satışları, abonelik sözleşmeleri, mesafeli satış sözleşmeleri, taksitli satış ödemeleri, paket tur ve devre tatil gibi tüketici sözleşmelerindeki aykırılıklar nedeniyle 540 milyon 144 bin lira ceza uygulandı. Reklam ve haksız ticari uygulama denetimleri kapsamında 218 milyon 478 bin lira, ürün güvenliği denetimlerinde ise 12 milyon 471 bin lira idari para cezası kesildi.

81 ilde 229 bin firma denetlendi

Ticaret Bakanlığına bağlı 81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri aracılığıyla 2026 yılının ilk 8 ayında 229 bin 643 firma denetlendi. Bu firmalardan 47 bin 474'üne toplam 777 milyon 631 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde İstanbul'da aykırılık tespit edilen 123 bin 759 ürüne 578 milyon 534 bin lira idari para cezası uygulandı. Aynı dönemde Ankara'da 14 milyon 514 bin 943, İstanbul'da 5 milyon 151 bin 297, Antalya'da ise 4 milyon 425 bin 23 ürün denetlendi.

Ağustos ayında 39 bin 758 firma denetlendi

Ticaret Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı tarafından 2026 yılı Ağustos ayında gerçekleştirilen iç ticaret denetimlerinde 39 bin 758 firma ile 4 milyon 964 bin 776 ürün incelendi. Mevzuata aykırılık tespit edilen 8 bin 951 işletmeye toplam 366 milyon 584 bin lira idari para cezası uygulandı.

Rekabet Kurumundan 19,7 milyar liralık ceza

Öte yandan Rekabet Kurumu tarafından 2025 yılında toplam 227 firmaya 13 milyar 230 milyon 770 bin lira idari para cezası uygulanırken, 2026 yılının ilk 8 ayında başta işgücü piyasaları, bilişim teknolojileri ve platform hizmetleri, otomotiv sektörü ve gıda endüstrisinde faaliyet gösteren 248 firmaya 19 milyar 700 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, enflasyon, fahiş fiyat, stokçuluk ve haksız ticari uygulamalarla mücadelenin sürdürüleceği, iç piyasa dengesinin korunması ve tüketicilerin huzur ve refahının sağlanması amacıyla denetimlerin titizlikle devam edeceği bildirildi.