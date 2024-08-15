Ticaret Bakanlığı Kırtasiyelerde Denetim Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı Kırtasiyelerde Denetim Yapıyor

Ticaret Bakanlığı Kırtasiyelerde Denetim Yapıyor

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla kırtasiyelerde denetimler gerçekleştiriyor. Antalya'da yapılan denetimlerde sağlığı olumsuz etkileyebilecek ürünler ve fiyat etiketleri incelendi.

15.08.2024 13:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere ülke çapında denetimler gerçekleştiriyor. 10 ilde başlatılan denetimler kapsamında Antalya Ticaret İl Müdürlüğü de şehirdeki kırtasiyelerde denetleme çalışmalarında bulundu. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, velilerin alışveriş sırasında şüphelendiği her durumu il müdürlüğüne bildirebileceklerini söyledi.

2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı 10 ilde eş zamanlı olarak tüketicilerin sağlık ve güvenlikleri ile ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla denetimler düzenliyor. Antalya'da yürütülen çalışmalar kapsamında Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesinde bir kırtasiyede sağlığı olumsuz etkileyebilecek ürünler ve fiyat etiketleri hakkında denetimde bulundu. Ticaret İl Müdürü Halil Özşahan, perakende satılan her şeyin denetleneceğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Fiyat etiketi var mı, kasa fiyatına uyuyor mu bunlara bakıyoruz, ayrıca ürün güvenliği denetmenlerimiz burada ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığını denetliyor. Perakende satılan her şey denetleniyor, fiyat etiketi olmayan her ürün için 2 bin 200 TL yaptırımımız var."

"Sağlığa zararlı olabilecek ürünler denetleniyor"

Velilerin kırtasiye alışverişlerinde öncelikli olarak, ürünlerin insan sağlığına uygun olup olmadığına ve yaş grubuna bakması gerektiğini ifade eden Halil Özşahan, velilere malzemenin güvenilir olup olmadığını kontrol ettikten sonra fiyata bakmaları yönünde tavsiyede bulundu. Özşahan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Vatandaşlarımızın şüphelendiği bir durumda, konuyu Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirmesi gerekiyor. Biz gerekli işlemleri yapacağız. Zincir marketlerin kırtasiye reyonu açılınca, marketlere de denetimlerimiz gerçekleşecek. Denetimler kapsamında, sağlığa zararlı ürünleri Ürün Güvenliği Denetmenlerimiz numune alarak test ortamında denetliyor, ya ürün piyasadan çekiliyor ya da bir cezası var. Geçen sene sağlığa zararlı ürünler tespit edildi. Vatandaşlar bize telefonla ya da maille ulaşabilir, fahiş fiyatla karşılaştıklarında bize bildirsinler, biz de onunla ilgili çalışmamızı yapıp bakanlığa gönderiyoruz."

Kimyasal ürün bulundurmanın cezası 241 bin TL

Sağlığı olumsuz etkileyen kimyasal ürünlerin cezası 241 bin TL olarak belirlenirken, bilgilendirme etiketlerinde uyarı bulundurmamanın cezası 96 bin TL'den başlıyor. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı Kırtasiyelerde Denetim Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:27 Türkiye’de maymun çiçeği vakası var mı Bakanlık’tan ilk açıklama geldi Türkiye'de maymun çiçeği vakası var mı? Bakanlık'tan ilk açıklama geldi
13:08 İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti
12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:25 Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi İkili arasındaki kavga anbean kamerada Taksi şoförü ile hostes birbirine girdi! İkili arasındaki kavga anbean kamerada
22:44 Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı Sokak ortasında eşini defalarca bıçaklayarak katletti, cani kocayı linçten polis kurtardı
22:34 Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi Bomba gibi patlayan klima huzurevini savaş alanına çevirdi
22:15 Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı Turizm firmasının aynı anda hem otobüsü hem de teknesi yandı
21:27 Kavga büyüyor Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü Kavga büyüyor! Kılıçdaroğlu, ünlü gazeteci için açtı ağzını yumdu gözünü
21:16 DSÖ, “Uluslararası acil durum“ ilan etti Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı’ndan açıklama DSÖ, "Uluslararası acil durum" ilan etti! Korkutucu hastalığa Sağlık Bakanı'ndan açıklama
20:55 Erdoğan’dan Guterres’e yanıt: BM Güvenlik Konseyi’nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir Erdoğan'dan Guterres'e yanıt: BM Güvenlik Konseyi'nin yapısının kökten değiştirilmesi gerekmektedir
20:16 Malatya’da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı Malatya'da zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
20:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 14:11:05. #1.12#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı Kırtasiyelerde Denetim Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement