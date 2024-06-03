Ticaret Bakanlığı, marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı

Ticaret Bakanlığı, marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı

Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işletme müdürlerine gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak raflardaki etiketleri tek tek inceledi, kasa fiyatları ile karşılaştırdı. Denetimlerde ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi.

03.06.2024 13:36
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Ticaret Bakanlığı, Türkiye genelindeki marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı. Denetimlerde, ürün fiyatlarının ne zaman değiştiği ve raf ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı incelendi. Balıkesir Ticaret İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, işletme müdürlerine gerekli bilgilendirme ve uyarıları yaparak raflardaki etiketleri tek tek inceledi, kasa fiyatları ile karşılaştırdı.

Balıkesir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri market denetimlerini sürdürüyor. Karesi ilçesinde zincir marketleri denetleyen ekipler, fiyat karşılaştırması ve kasa ile etiket fiyatı karşılaştırması yaptı. Konuyla ilgili konuşan Balıkesir Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan, "Ticaret Bakanlığı, Ticaret İl Müdürlüğü olarak 6502 sayılı kanun, 6585 sayılı kanuna istinaden her gün denetimler yapmaktayız. Etiket denetimi, kasa - raf fiyat uygunluğu denetimi, haksız fiyat artışı gibi denetimlerdir. Her gün şikayetleri incelemek için rastgele marketlere girerek denetimler yapmaktayız. Denetimlere ilk başladığımız günden bu yana, marketlerimiz kendilerine çeki düzen verdiler. Artık etiketsiz ürün yok durumda, kasa raf uygunsuzluğu yok durumda. Ciddi anlamda bir düzen getirilmiş oldu. En son Türk Ticaret Kanunu'nda 7511 sayılı kanunda bir değişiklik oldu. Bakanlığımıza haksız fiyat uygulamaları ile bir takvim yılında 3 kez aynı suçu işlediklerinde 6 gün kapatma cezası söz konusu oluyor. Haksız fiyat değerlendirme kurulunun vereceği cezalar ise misli ile değişmiş oldu. Denetimlerimiz bu minvalde devam etmektedir" dedi.

Karesi'de bir marketi denetleyen ekiplerin mesaileri sırasında yaşlı bir vatandaş etiket-kasa fiyatı uyumsuzluğundan yakındı. Ticaret İl Müdürü İlhan Pehlivan ise vatandaşa cep telefonu uygulaması üzerinden şikayetçi olabileceğini aktardı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, marketlerde fahiş fiyat denetimi başlattı - Son Dakika

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