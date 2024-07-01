Ticaret Bakanlığı, Mersin'deki Limon Depolarında Denetim Yaptı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Mersin'deki Limon Depolarında Denetim Yaptı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, Mersin'deki depolarda yaşanan limon fiyatlarındaki artış nedeniyle denetim gerçekleştirdi. İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında stok durumunu kontrol etti. Denetimler, fiyat istikrarını sağlamak amacıyla tüm meyve sebze gruplarına yönelik titizlikle yürütülüyor.

01.07.2024 13:19
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, limon fiyatlarındaki artış nedeniyle Mersin'deki depolarda denetim yaptı.

İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, son günlerde limon fiyatlarında yaşanan artış nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve ilçelerdeki soğuk hava depolarında denetim gerçekleştirdi.

Akdeniz ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Yaş Meyve Sebze Toptancı Hal Kompleksi'ne giden ekipler, depolardaki limonların stok durumunu kontrol etti.

Denetimlerde, ürünlerin geliş fiyat bilgisine de Hal Kayıt Sistemi (HKS) üzerinden bakıldı.

Mersin Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer, gazetecilere, kent genelindeki denetimlerin aralıksız sürdüğünü söyledi.

Fahiş fiyatın önüne geçebilmek için kontrolleri sıklaştırdıklarını belirten Sümer, "Fiyat olumsuzluğunu önlemek ve fiyat istikrarını sağlamak amacıyla başta limon olmak üzere tüm meyve sebze gruplarına yönelik denetimler titizlikle yürütülüyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Mersin'deki Limon Depolarında Denetim Yaptı - Son Dakika

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