İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti - Son Dakika
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İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti

27.08.2022 20:50
İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yaptığı operasyonda 2 ton captagon hap yakaladı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri bugün tarihi bir uyuşturucu operasyonuna imza attı. İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi.

Son dakika haberi! Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi

ÜLKEMİZDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK CAPTAGON MİKTAR

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunun Ticaret Bakanı Mehmet Muş duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Muş, " İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen ve transit olarak yurt dışına gidecek olan konteynere yapılan operasyonda 2 ton 91 kg ağırlığında, 12.3 milyon adet captagon hap ele geçirildi. Uyuşturucu kaçakçılığının organizatörü olduğundan şüphelenilen yabancı uyruklu şahıs yurtdışına kaçmak isterken Havalimanında yakalandı. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek captagon yakalamasında görev alan Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerini tebrik ediyorum" dedi.

Son dakika haberi! Gümrük Muhafaza ekiplerinin düzenlediği operasyonda tonlarca uyuşturucu ele geçirildi
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İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİNİN DÜZENLEDİĞİ OPERASYONDA TONLARCA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA İSTANBUL-SİLİVRİ'DE TERS YÖNDE KİLOMETRELERCE GİDEN SÜRÜCÜYE CEZA
Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ambarlı Limanı, Mehmet Muş, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 2 ton uyuşturucu yakalandı! Ticaret Bakanı Mehmet Muş tebrik etti - Son Dakika
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