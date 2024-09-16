Ticaret Bakanlığı'ndan 567 Firmaya İzin - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan 567 Firmaya İzin

Ticaret Bakanlığı, ağustosta 567 firmaya dahilde işleme izni verdi, bazı belgeler iptal edildi.

16.09.2024 09:18
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Ticaret Bakanlığı, dahilde işleme rejimi kapsamında geçen ay 567 firma için izin belgesi düzenledi.

Bakanlığın, ağustos ayına ilişkin dahilde işleme, yurt içi satış ve teslim, hariçte işleme ve firma talebine istinaden iptal edilen dahilde işleme izin belgelerinin listeleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, geçen ay 567 firmaya dahilde işleme izin belgesi verilirken 1 hariçte işleme izin belgesi, 81 yurt içi satış ve teslim belgesi düzenlendi.

Firma talebine istinaden de 35 dahilde işleme izin belgesi iptal edildi.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 567 Firmaya İzin - Son Dakika

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