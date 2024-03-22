Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

Ticaret Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete 'dış ticaret sermaye şirketi' statüsü verdi. Bakanlığın tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ve Vestel de bu şirketler arasında yer aldı.

22.03.2024 08:44
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Ticaret Bakanlığı, bu yıl 79 şirkete "dış ticaret sermaye şirketi" statüsü verdi.

Bakanlığın konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, 2024'te 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verilirken, bunlar arasında Arçelik, Aselsan, Bosch, Çimsa, Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları, Eti Gıda Sanayi, Ford Otomotiv, İskenderun Demir Çelik, LCW, Petkim, Sasa, Şişecam, Tofaş, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türk Traktör, Tüpraş ile Vestel de yer aldı.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Aselsan, Çimsa, Bosch, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi - Son Dakika

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