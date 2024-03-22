Ticaret Bakanlığı, 79 şirkete dış ticaret sermaye şirketi statüsü verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Bazıları bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vaat ettiğini bile hatırlayamıyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kocaeli'de yaptığı açıklamada, yapamayacağınız şeyi söylememeniz gerektiğini ve söylediğiniz şeyi sonuna kadar takip edip yapmanız gerektiğini belirtti. Ayrıca, geçen yıl ekonomimizin yüzde 4 buçuk büyüme kaydettiğini ve enflasyonla mücadelede kararlı bir şekilde ilerlediklerini ifade etti.