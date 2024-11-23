Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

Yurt dışından gelen gönderilerde dolandırıcılık vakaları arttı. Bakanlık, sahte bildirimlere dikkat edilmesi gerektiğini duyurdu.

23.11.2024 09:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığınca, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği tespit edildi. Bakanlık, posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığı birimleri ile Ticaret Bakanlığının gümrük idarelerinin vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmadığı, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmediği uyarısı yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt dışından hızlı kargo ya da posta yoluyla ülkemize gelen gönderilerin son zamanlarda dolandırıcılık faaliyetlerine konu edildiği belirtilerek, "Dolandırıcılarca; e-posta, telefon araması, mesaj ve diğer haberleşme araçları kullanılarak 'Gümrükte gönderiniz var', 'Gönderiniz gümrükte takıldı', 'Gönderinizin içeriğinde yasa dışı madde tespit edildiğinden hakkınızda yasal işlem yapılacaktır', 'Kargonuz teslim edilemediğinden teslimi için ek ücret ödenmesi gerekmektedir' gibi ifadeler kullanılarak, yapılan sahte ve aldatıcı bildirimlerle vatandaşlarımıza hesap numaraları ya da web sitesi linkleri gönderilmekte ve para yatırmaları talep edilebilmektedir.

Bu nedenle, vatandaşlarımıza gelen bu tarz bildirimlere ait bilgilerin teyit edilmesi hayati önem taşımaktadır" denildi.

Posta ve hızlı kargo işlemlerinde, Ticaret Bakanlığının birimleri ile Ticaret Bakanlığının gümrük idarelerinin vatandaşlara e-posta, telefon araması ya da mesaj yoluyla bir bildirimde bulunmadığı, herhangi bir hesap numarası ya da web sitesi linki yoluyla ödeme talep etmediği vurgulanarak, "Diğer taraftan, posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişlerinize ilişkin Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen hızlı kargo firması ya da posta idaresinden gelen bildirimlerin doğruluğunun teyidi büyük önem arz etmekte olup, Ticaret Bakanlığımızca yapılan yeni düzenleme ile vatandaşlarımıza posta ve hızlı kargo işlemlerine konu olabilecek e-ticaret alışverişleri ile alakalı olarak, posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarınca gönderilecek bildirimlerde yeknesaklık sağlanarak, her bir işlem özelinde vatandaşlarımıza yapılacak bildirim formatı oluşturulmuştur.

Aynı düzenlemede, Ticaret Bakanlığımızca yetkilendirilen ve bu bildirimleri yapmakla yükümlü olan posta işletmesi ve hızlı kargo firmalarına ait olan iletişim bilgilerinin Ticaret Bakanlığımız resmi web sayfasında duyurulacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu amaçla hazırlanan 'https://ggm.ticaret.gov.tr/istatistikler/istatistikler' linkinde yer alan listeden, vatandaşlarımıza yapılan bildirimlerin ilgili hızlı kargo firması ya da posta idaresinin kurumsal e-posta adresi ya da telefon numarasından yapılıp yapılmadığı, bildirim içerikleri ile birlikte kontrol edilebilmektedir.

Sahte ve aldatıcı bildirimlerle mücadele noktasında Ticaret Bakanlığımız çalışmaları son hızla devam etmekte, vatandaşlarımızın güvenliği ve güvenli alışveriş yapabilmeleri için her türlü önlem alınmaktadır" bilgileri verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Teknoloji, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:55 İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek İbrahim Hacıosmanoğlu: Ben olduğum sürece yabancı hakem gelmeyecek
08:29 Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul’da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi Fırtına ve yağış hayatı olumsuz etkiledi, İstanbul'da bazı deniz ulaşımı seferleri iptal edildi
07:59 Tunceli’de kayyum gerginliği Polis barikatını aşmak istediler Tunceli'de kayyum gerginliği! Polis barikatını aşmak istediler
07:07 Kemal Kılıçdaroğlu’ndan kayyum tepkisi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kayyum tepkisi
00:37 Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara’ya çağırdı Kayyum kararının ardından harekete geçen CHP, 414 belediye başkanını Ankara'ya çağırdı
11:02 Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü Eşiyle ilişki yaşayan avukatı adliye önünde öldürdü
10:49 ABD’de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu ABD'de azot gazıyla 3. idam tartışma konusu oldu
10:49 Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu Bahar Candan cezaevi sürecinin ardından konuştu
10:47 El Salvador, Bitcoin’den 10 milyar liradan fazla kar etti El Salvador, Bitcoin'den 10 milyar liradan fazla kar etti
10:38 Yenidoğan Çetesi’nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum Yenidoğan Çetesi'nde ambulans şoföründen ilk itiraf: Hasta yönlendirerek para kazandığımı kabul ediyorum
10:38 Çankırı’da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı Çankırı'da cenazeye giden midibüs şarampole devrildi: 29 yaralı
10:32 Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz’un çekişmeli boşanma davası Oyuncu Umut Oğuz ve Sevilay Tilda Oğuz'un çekişmeli boşanma davası
10:31 Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı’nın oğlu ile görüntülendi Ünlü oyuncu, Küba Devlet Başkanı'nın oğlu ile görüntülendi
10:23 Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi Bitcoin fiyatında 100 bin dolarlık rekor an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2024 09:44:38. #1.11#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.