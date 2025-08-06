Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

06.08.2025 16:18
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Bakanlık, isminin kullanılarak yapılan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşları uyardı.

Ticaret Bakanlığı, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, para talebiyle kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Dolandırıcılık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

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