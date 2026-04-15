Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı
Ticaret Bakanlığı'ndan Dolandırıcılık Uyarısı

15.04.2026 17:03
Bakanlık, sosyal medya üzerinden yapılan sahte yatırım tekliflerine itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya ve mesaj uygulamaları üzerinden kurumun adı ve logosu kullanılarak gönderilen yatırım tekliflerine itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, son günlerde kurumun adı, logosu ve yöneticilerinin unvanlarının kullanılarak hazırlanan sahte belgeler ve yapay zekayla oluşturulan videolar aracılığı ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığına dair bildirimlerin alındığı belirtildi.

Sosyal medya platformları ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden paylaşılan, devlet güvencesiyle kısa sürede yüksek kazanç vadeden yatırım tekliflerinin kesinlikle gerçeği yansıtmadığı, Bakanlığın adı kullanılarak gönderilen bu tür içeriklere, itibar edilmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Unutulmamalıdır ki Ticaret Bakanlığı hiçbir şekilde yüksek kazanç vaadiyle yatırım teklifinde bulunmaz. Bakanlığımız adına düzenlendiği iddia edilen belge, video ve mesajlar resmi kanallar dışında geçerli değildir. Sosyal medya veya mesajlaşma uygulamaları üzerinden gönderilen uygulama indirme ve ödeme taleplerine, kesinlikle itibar edilmemelidir. Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın, derhal adli mercilere başvurmaları ve ilgili kurumlara bildirimde bulunmaları önemle rica olunur."

Kaynak: AA

