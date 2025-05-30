Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme

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Ticaret Bakanlığı\'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme
30.05.2025 02:19  Güncelleme: 08:05
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Ticaret Bakanlığı\'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme
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Ticaret Bakanlığı, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçmek adına Taşınmaz Ticareti Hakkındaki Yönetmelikte değişikliğe gitti. Yönetmelikteki güncellemeyle birlikte internet ortamındaki taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı, haksız fiyat artışlarını önlemek amacıyla taşınmaz ticareti yönetmeliğini güncelledi. Bakanlıktan yapılan açıklamada; emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı bir piyasa yapısının tesis edilmesi ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesine yönelik faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi. Bu çerçevede, ilan platformlarında yer alan taşınmaz ilanları yakından takip edilmekte, piyasa dengesini bozacak şekilde manipülatif fiyat artışı yaptığı tespit edilen emlak işletmelerine gerekli idari yaptırımlar uygulanmakta olduğu ifade edildi.

"HAKLI BİR GEREKÇEYE DAYANMAYAN FİYAT ARTIŞLARI YASAKLANDI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gelinen aşamada, emlak sektöründe yaşanan fahiş ve manipülatif fiyat artışlarının önüne geçilmesi amacıyla Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına ihtiyaç duyulmuş olup bu doğrultuda hazırlanan ve 30 Mayıs 2025 tarihinde yürürlüğe giren Yönetmelik değişikliğiyle, internet ortamında verilen taşınmaz ilanlarında taşınmaz sahiplerinin genel ekonomik verilerle uyumlu olmayan ve haklı bir gerekçeye dayanmayan fiyat artışı yapmaları yasaklanmış; ayrıca, emlak İşletmelerinin bu tür ilanlara aracılık edemeyecekleri açıkça düzenlenmiştir" ifadeleri kullanıldı.

"FIRSATÇILIĞA KARŞI ÇOK YÖNLÜ BİR MÜCADELE VERİLECEK"

Yapılan bu düzenlemeyle artık sadece emlak işletmeleri değil, bu tür ilanlara konu olan taşınmazların malikleri de idari yaptırımlar uygulanabileceği belirtilerek, anılan mevzuat değişikliği ile emlak sektöründe fırsatçılığa ve manipülatif fiyat hareketlerine karşı çok yönlü bir mücadele imkanı sağlanacak. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların menfaatlerinin korunması ve emlak sektöründe şeffaf ve dengeli bir piyasa yapısının tesisi için gerekli tüm tedbirlerin alınmaya devam edileceğini vurguladı.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanlığı, Ekonomi, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan emlak ilanlarına yeni düzenleme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Yoruma gelen adam:
    geç bu ayakları. memleketi bugünlere bile isteye getirdiniz. her faiz inişinde fiyat artacağını bilmiyordunuz sanki! milletin sırtından inin artık! 16 2 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Emlak işini belediyeler yapsın biti kanlanan emlakçışık gomsiyonculuh yapamasın bedavacı sincaplar a simsarlara devlet dur desin 4 1 Yanıtla
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