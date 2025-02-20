Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanlarına Prefinansman Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanlarına Prefinansman Desteği

Fuar alanı projeleri için harcamalar prefinansman kapsamına alındı, ihracat artışı hedefleniyor.

20.02.2025 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı, fuar alanı yapım projelerinde yapılan harcamaların prefinansman kapsamına alındığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı, 25 Kasım 2024 tarihinde, Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş. (Eximbank) ve İhracatı Geliştirme A.Ş. (İGE) ile imzalanan protokol kapsamında ihracatçılara Eximbank tarafından prefinansman imkanı tanınması ve İhracatı Geliştirme A.Ş. tarafından teminat sağlanmasına yönelik bu protokol ile fuar alanı yapım projelerinde yapılan harcamaları, prefinansman kapsamına aldı.

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bu kapsamda, 'fuar alanı yapım desteği' için onay alan firmalarımız finansman ve teminat olanaklarından faydalanarak, Türkiye'de düzenlenen uluslararası fuarlar için niteliğin artması ve geniş katılımcı kapasitesine sahip fuar alanları oluşturulması, sektörün ihracata katkısının artırılması ve uluslararası rekabette öne çıkarılması hedeflenmiştir" denildi.

Fuarcılık sektörünün ülke ekonomisine rekor bir katkı sağladığı belirtilerek, "Uluslararası hizmet ticareti istatistiklerine göre 2024 yılı Ocak-Kasım dönemi 'diğer iş hizmetleri' ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9'luk artışla 5,1 milyar dolara ulaşmıştır. Aynı zaman da TOBB tarafından yayınlanan geçici verilere göre, 2024 yılında ülkemizde düzenlenen fuarlara yaklaşık 22 bin yabancı katılımcı ve 900 bin yabancı ziyaretçi iştirak etmiştir" ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin, fuar alanları bakımından 2024 yıl sonu itibarıyla, yaklaşık 767 bin metrekare kapasiteye ulaştığı aktarılan açıklamada şöyle denildi:

"Bu kapasite dünya genelindeki fuar alanlarının yüzde 1,7'sini oluşturmakta ve bu oran Türkiye'yi küresel sıralamada 10'uncu sıraya taşımaktadır. Avrupa kıtasında ise Türkiye, fuar alanlarının yüzde 4,5'ine ev sahipliği yaparak, fuar alanı kapasitesi bakımından 6'ncı sırada yer almaktadır. Ticaret Bakanlığı olarak, yeni fuar alanlarının yapımı ve mevcut fuar alanlarının kapasitesinin artırılmasının fuarcılık sektörünün gelişimi açısından büyük önem taşıdığının bilinciyle hareket ederken, bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 'yeni fuar alanlarının geliştirilmesi konusunda kamu-özel iş birliği çerçevesinde alternatif modellerin geliştirilmesi' eylemi kapsamında 2024 yılı sonunda önemli bir rapora imza atılmıştır. Çalışma kapsamında, dünyada fuar alanı yapımında alternatif modeller araştırılarak, örnek ülke uygulamaları incelenmiş ve ülkemiz özelinde model önerileri geliştirilmiştir." - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, İhracat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanlarına Prefinansman Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
13:14 Bakan Tunç’tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama Bakan Tunç'tan TÜSİAD soruşturmasına ilişkin dikkat çeken açıklama
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:39 Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek Narin Güran davasında bomba iddia: Suçu Enes üstlenecek
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
19:13 Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde Galatasaray, 37 yıl sonra bir ilkin peşinde
19:09 İstanbul Havalimanı’nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi İstanbul Havalimanı'nda kar yağışı nedeniyle seferler iptal edildi
18:49 İstanbul’da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu’ndan kritik uyarılar İstanbul'da kar alarmı: İBB Başkanı İmamoğlu'ndan kritik uyarılar
18:48 Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti Önce başıboş köpekler saldırdı, sonra sahipleri feci şekilde darbetti
18:30 Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı Fenerbahçe, 1 milyar TL sermaye artırımı yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 14:16:28. #1.13#
SON DAKİKA: Ticaret Bakanlığı'ndan Fuar Alanlarına Prefinansman Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.