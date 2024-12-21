Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme

Ticaret Bakanlığı, ticari elektronik ileti onay ret bilgilerini İYS'ye yükleyen entegratörleri yetkilendirecek.

21.12.2024 10:45
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Hizmet sağlayıcılarca alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İleti Yönetim Sistemi'ne (İYS) yüklenmesini sağlayan entegratörler Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilecek.

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ' Resmi Gazetede yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmeliği'nde, ticari faaliyette bulunan hizmet sağlayıcıların gerçek ve tüzel kişi alıcıların elektronik iletişim adreslerine ticari elektronik ileti gönderebilmesi için kendileri tarafından ya da Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS) üzerinden önceden alıcıların onayının alınması gerekmediği hatırlatıldı. Dolayısıyla hizmet sağlayıcıların, kendilerine iletilen onay-ret bildirimlerini üç iş günü içinde İYS'ye kaydetmekle yükümlü olduğu hatırlatıldı.

Öte yandan, uygulamada birçok hizmet sağlayıcının, bu yükümlülüklerini bilişim sektöründe faaliyet gösteren şirketler (entegratör) aracılığıyla yerine getirdiği ifade edildi. Ancak milyonlarca kişisel ve ticari veriyi elinde bulunduran bu şirketlerin faaliyetlerinin, herhangi bir kamu kurumu tarafından düzenlenmediği ve denetlenmediği vurgulandı. Bu durumun hem İYS hem de vatandaşlar açısından ciddi siber güvenlik riskleri doğurduğuna işaret edildi.

Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığı tarafından bu şirketlerin yetkilendirilmesi, yükümlülüklerin belirlenmesi ve yetkilerin iptalini gerektiren hususların düzenlenmesi, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla, 'Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi Entegratörleri Hakkında Tebliğ' hazırlanarak, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yetki alınması zorunlu hale getirildi

Tebliğ ile ticari elektronik ileti onay ve ret işlemlerinin İYS'ye kaydedilmesi veya bu işlemlerin İYS üzerinden gerçekleştirilmesi hususlarında hizmet sağlayıcılara entegratör olarak hizmet vermek isteyen şirketlerin Ticaret Bakanlığından yetki alması zorunlu hale getirildi. Bu kapsamda söz konusu hizmetler Ticaret Bakanlığından entegratörlük yetkisi alınmadan sunulamayacak.

Düzenleme ile hizmet sağlayıcılar tarafından alınan ticari elektronik ileti onay ve ret bilgilerinin, İYS'ye yüklenmesini sağlayan entegratörler Bakanlıkça yetkilendirilecek ve bu şirketlerin faaliyetleri denetim altına alınacak.

Bu çerçevede, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yükümlülükleri yerine getirmeyen veya yeterlilik şartlarını kaybeden entegratörlerin yetkisi askıya alınacak ve aykırılıkları gidermeyenlerin yetkileri iptal edilerek bu alanda mağduriyet yaşanmasının önüne geçilecek. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Teknoloji, Ekonomi, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan Yeni Düzenleme - Son Dakika

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