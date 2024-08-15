Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünlerinde Denetimleri Hızlandırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünlerinde Denetimleri Hızlandırdı

Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketine yönelik denetimlerini hızlandırdı. Denetimlerde çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amaçlanıyor.

15.08.2024 13:18
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Ticaret Bakanlığı ekipleri, İstanbul'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketine yönelik denetimlerini hızlandırdı.

Okulların açılmasına sayılı günler kala Ticaret Bakanlığı da Türkiye genelinde ürün güvenliği ve fahiş fiyat denetimlerinin artırılması için düğmeye bastı.

Bakanlığın "güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans" ilkesi çerçevesinde gerçekleştirilen denetimlerde, çocukların sağlık ve güvenliklerini olumsuz etkileyebilecek ürünlere engel olmak amaçlanıyor.???????

Denetimlerin İstanbul ayağında Avrupa ve Anadolu yakalarında denetime çıkan ekipler, kırtasiye malzemeleri, çantalar, kıyafetler başta olmak üzere, tüm okul ürünlerini hem sağlık hem etiket açısından inceledi.

Denetimlerde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Denetimlerde alınan numuneler, kullanımı kısıtlanmış kimyasalların yanı sıra küçük parça, kordon, bağcık gibi çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar açısından akredite laboratuvarda yapılan testlerle incelenecek.

Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edildi.

Ticaret Bakanlığınca çocukların sağlık ve güvenliklerinin korunması amacıyla her türlü tedbirin kararlılıkla alınmaya devam edeceği ve söz konusu denetimlerin artarak süreceği belirtildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Okul Ürünlerinde Denetimleri Hızlandırdı - Son Dakika

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