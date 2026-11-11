Ticaret Bakanlığı protez diş bağlantısında damping önlemini brüt kilograma çevirdi - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı protez diş bağlantısında damping önlemini brüt kilograma çevirdi

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Ticaret Bakanlığının tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yürürlüğe girdi; Güney Kore menşeli protez diş bağlantı parçaları ithalatında dampinge karşı önlemin hesabında brüt kilogram esas alınacak. Firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanacak.

Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" ithalatında bazı firmalara yönelik dampinge karşı önlem uygulanırken ürünün brüt ağırlığı dikkate alınacak.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Güney Kore menşeli "protez dişlerin bağlantı parçaları" için yürürlüğe konulan dampinge karşı önlem uygulamasında, kilogram başına belirlenen sabit tutarlı önlemlerin hesaplanmasında esas alınan ağırlık ölçütü "brüt kilogram" olarak değiştirildi.

Bu kapsamda ürünün ithalatında belirlenen firmalara brüt kilogram başına 140 ve 320 dolar dampinge karşı önlem uygulanmasına karar verildi.

Kaynak: AA
Ticaret BakanlığıGüney KoreEkonomiGüncelSon Dakika

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