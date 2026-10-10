Ticaret Bakanlığı, sermaye kaybı ve borca batıklık uygulamasını 1 Ocak 2028'e uzattı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı, sermaye kaybı ve borca batıklık uygulamasını 1 Ocak 2028'e uzattı

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Ticaret Bakanlığı, şirketlerin sermaye kaybı veya borca batıklık incelemesinin süresini 1 Ocak 2028'e uzattı. Düzenlemeyle yabancı para kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021'deki kira, amortisman ve personel giderlerinin yarısı hesaplamalarda dikkate alınmayacak.

Ticaret Bakanlığı, 10 Ekim tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliğiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı, şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulama süresinin uzatıldığını açıkladı. Bakanlıktan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "10 Ekim tarihli ve 33396 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tebliğ değişikliğiyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı maddesi kapsamında şirketlerin sermaye kaybı veya borca batık olma durumlarının belirlenmesine ilişkin uygulamanın süresi 1 Ocak 2028 tarihine kadar uzatıldı. Düzenleme kapsamında, henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderleri toplamının yarısı, sermaye kaybı veya borca batık olma durumuna ilişkin hesaplamalarda dikkate alınmayacak. Söz konusu düzenlemeyle şirketlerin sermaye yapılarına ilişkin değerlendirmelerde belirli gider ve zarar kalemlerinin etkisinin sınırlandırılmasına yönelik uygulamanın devamı sağlanarak işletmelerin finansal durumlarını yönetmelerine ve faaliyetlerini sürdürülebilir bir yapıda devam ettirmelerine katkı sunulması amaçlanıyor" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
Ticaret BakanlığıEkonomiFinansSon Dakika

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