Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Yapmayan Emlak İşletmelerine 29 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Yapmayan Emlak İşletmelerine 29 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı

Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında yetki belgesi olmadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine toplamda 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uyguladığını bildirdi. Bakanlık, emlak sektöründe adil ve rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturmak, tüketici mağduriyetlerini önlemek ve haksız rekabeti engellemek amacıyla denetimlerini sürdüreceğini açıkladı.

28.06.2024 09:35
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Ticaret Bakanlığı, yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emlak sektöründe adil, rekabetçi ve istikrarlı piyasa yapısının tesis edilmesi, sektörde kaliteli hizmet sunumunun sağlanması ve tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmesi amacıyla "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik" kapsamındaki faaliyetlerin aralıksız devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ilan platformlarında yer alabilen aldatıcı ilanların önlenmesi, bu ilanların yol açtığı spekülatif fiyat artışlarının engellenmesi ve ilan kirliliğinin önüne geçilmesi için ilgili yönetmelikte değişikliğe gidilerek ilan platformlarına ilan veren kişinin kimlik bilgilerini doğrulama, ilana konu taşınmazın ilan veren kişiye, bu kişinin birinci ve ikinci derece kan hısımlarına veya eşine ait olduğunu ya da ilanı veren kişinin ilana konu taşınmaz sahibi tarafından yetkilendirildiğini doğrulama yükümlülüklerinin getirildiği hatırlatıldı.

Yetkisiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacak

Bu kapsamda ilk aşamada, taşınmaz ilanı vermek isteyen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik doğrulamalarının, ilan platformlarının entegrasyonu ile Bakanlık bünyesinde kurulan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) üzerinden yapılmaya başlandığı belirtilen açıklamada, ikinci aşama olan yetki doğrulamasının da aynı sistem üzerinden yapılmasının planlandığı vurgulandı.

Açıklamada, EİDS yetki doğrulama uygulamasına ilişkin sistem geliştirmeleri ve entegrasyonlara dair teknik çalışmaların devam ettiği ifade edilerek, uygulamanın devreye alınması ile sadece yetki belgeli emlak işletmelerinin yetkilendirilebilmesinin mümkün olacağına, yetki belgesiz işletmelerce ilan girişi yapılamayacağına bildirildi.

"Emlak sektörüne yönelik denetimler yoğun şekilde sürdürülüyor"

Kayıt dışı faaliyetlerin ve haksız rekabetin önlenmesi hedefi doğrultusunda, emlak sektörüne yönelik denetimlerin Bakanlık ekiplerince yoğun şekilde sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu denetimler sonucunda yetki belgesi almadan taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunan emlak işletmelerine bugüne kadar 29 milyon 221 bin 612 lira idari para cezası uygulanmıştır. Emlak sektöründe vatandaşlarımız aleyhine gerçekleşebilecek tüm durumlar Bakanlığımızca yakinen takip ediliyor, hızlı şekilde tedbirler alınıyor. Bu kapsamda, ilan platformlarındaki konut ilanları takip ve kontrol edilerek piyasa dengesini bozan manipülatif fiyat artışlarıyla mücadele ediliyor ve idari yaptırımlar uygulanıyor. Bu çerçevede geçen yılın ekim ve aralık aylarında 737 emlak işletmesine 73 milyon 700 bin lira, Ocak 2024'te 45 emlak işletmesine 4 milyon 500 bin lira olmak üzere, konut ilan fiyatlarında fahiş artış yaparak piyasayı ve serbest rekabeti bozan ve tüketici mağduriyetine sebep olan toplamda 782 emlak işletmesine 78 milyon 200 bin lira idari para cezası uygulandı."

Açıklamada, ilan fiyatında fahiş artış yaptığı tespit edilen 107 işletmeye ise bu ay 10 milyon 700 bin lira idari para cezası uygulandığına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Böylelikle Ticaret Bakanlığımızca Ekim 2023'ten bugüne kadar ilan fiyatında fahiş artış yapanlara uygulanan idari para cezası toplamı 88 milyon 900 bin liraya ulaşmıştır. Bakanlığımızca gerek piyasanın adil, rekabetçi ve istikrarlı şekilde işlemesini sağlamak, gerekse manipülatif fiyat artışlarının piyasada yarattığı olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla, emlak sektörüne yönelik denetimler önümüzdeki günlerde de hız kesmeden sürdürülecektir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı, Taşınmaz Ticareti Yapmayan Emlak İşletmelerine 29 Milyon TL Cezai İşlem Uyguladı - Son Dakika

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