Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı - Son Dakika
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Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı\'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
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Ticaret Bakanlığı, küçük aksesuarlarının kolayca ayrılması nedeniyle boğulma ve yaralanma riski taşıdığı belirlenen 4 farklı bebek giyim ürününün piyasaya arzını yasakladı ve toplatma tedbiri uyguladı.

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında 4 farklı bebek giyim ürünü hakkında piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandığını açıkladı.

BOĞULMA VE YARALANMA RİSKİ VAR

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, söz konusu ürünlerin küçük aksesuarlarının kolayca ayrılabildiğinin tespit edildiği bildirildi. Açıklamaya göre bu durum ürünlerde boğulma ve yaralanma riski oluşturdu. Bu nedenle 4 farklı bebek giyim ürünü için piyasaya arzın yasaklanması ve toplatma tedbiri uygulandı.

Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı

Bakanlık, piyasadan toplatılan ve güvensiz olduğu tespit edilen ürünlere ilişkin güncel bilgilere Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden ulaşılabileceğini bildirdi. Açıklamada, Ticaret Bakanlığının piyasa gözetimi ve denetimlerini sürdürdüğü ve güvensiz ürünlere yönelik denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı
Kaynak: İHA

Ticaret Bakanlığı, Güvenlik, Ekonomi, Bebek, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Bakanlığı'ndan 4 bebek ürününe toplatma kararı - Son Dakika

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