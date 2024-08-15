Ekonomi

Ticaret Bakanlığından yeni eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürün denetimi

ANKARA - Ticaret Bakanlığı ekipleri, yaklaşan 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliği denetimi yaptı.

Bakanlığa bağlı ekipler, 9 Eylül'de başlayacak 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesi denetimlerini sıkılaştırdı. Bu çerçevede, 10 ilde denetim gerçekleştirildi. Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir kırtasiyede denetim yapan ekipler, kırtasiye ürünlerine yönelik fiyat, etiket ve ürün güvenliğini inceledi. Denetimde, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihi ile önceki fiyatına bakıldı. Denetimlerde çocuklar için üretilmiş kırtasiye ürünleri de incelendi. Bu kapsamda, ürünlerin oyuncak yönetmeliğinde yer alan CE sertifikası ve yaş uyarısı gibi yolup olmadığı ekipler tarafından kontrol edildi.

Denetlenen işletmede mevzuata aykırı hiçbir durum bulunmadı.