Ticaret İl Müdürü ve kadın kooperatifleri başkanları ETSO Başkanını ziyaret etti - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret İl Müdürü ve kadın kooperatifleri başkanları ETSO Başkanını ziyaret etti

Ticaret İl Müdürü ve kadın kooperatifleri başkanları ETSO Başkanını ziyaret etti

Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel ve il merkezindeki bazı kadın kooperatiflerinin başkanları, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti. Ziyarette Ticaret İl Müdürü Yücel, kadın kooperatiflerinin çalışmaları ve Ticaret Bakanlığının destekleri hakkında bilgi verdi. Başkan Özakalın ise kadın kooperatiflerine destek olmaya çalıştıklarını belirtti ve Ticaret İl Müdürü Yücel'e bir kitap hediye etti.

03.06.2024 09:22
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Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel ve il merkezindeki bazı kadın kooperatiflerinin başkanları, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın'ı ziyaret etti.

Saltuklu Kadın Kooperatifi Başkanı Hülya Saltuklu, Karkent Kadın Kooperatifi Başkanı Günay Hurşit, kooperatif üyeleri ve kurum personeliyle birlikte Başkan Özakalın'ı ziyaret eden Ticaret İl Müdürü Hüseyin Yücel, il genelindeki kadın kooperatiflerinin çalışmaları ve Ticaret Bakanlığının bu kooperatiflere yönelik desteklerinden söz etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Özakalın ise kadın kooperatiflerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek, kadının emeğini kazanca çeviren ve istihdama katkı sağlayan kadın kooperatiflerine kurumsal anlamda destek olmaya çaba gösterdiklerini dile getirdi. Başkan Özakalın ziyarette Ticaret İl Müdürü Yücel'e, ETSO tarafından yayımlanan, " Osmanlı'dan Cumhuriyete Erzurum Ekonomisinin Kısa Öyküsü ve ETSO Tarihi" isimli kitabı hediye etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Saim Özakalın, Hüseyin Yücel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret İl Müdürü ve kadın kooperatifleri başkanları ETSO Başkanını ziyaret etti - Son Dakika

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