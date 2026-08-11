Ticaret Satış Hacmi Düştü, Perakende Yükseldi - Son Dakika
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Ticaret Satış Hacmi Düştü, Perakende Yükseldi

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Ticaret satış hacmi yıllık %4,5 azalırken, perakende satış hacmi %11,8 arttı.

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 4,5 azaldı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 11,8 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, Ticaret satış hacmi Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 13,8 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 9,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 11,8 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 1,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 0,7 arttı

Ticaret satış hacmi, 2026 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 5,7 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 4 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,7 arttı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticaret Satış Hacmi Düştü, Perakende Yükseldi - Son Dakika

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