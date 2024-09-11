Ticaret Satış Hacmi Yıllık %3,4 Düştü

Ekonomi

Ticaret satış hacmi temmuzda yıllık bazda yüzde 3,4 gerilerken, perakende satış hacmi yüzde 5,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,6 azaldı. Bu dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,4, toptan ticaret satış hacmi yüzde 1 gerilerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 0,8 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, temmuzda, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 azaldı. Aynı dönemde motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 10,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 5,6 düşerken, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 5,4 artış gösterdi.