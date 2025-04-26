Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ticaret savaşlarının zararlarına dikkat çekti ve iş dünyası için çözüm önerdi.

26.04.2025 17:41
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz, bunu sadece TOBB Başkanı olarak değil 150 ülkenin iş dünyasının başkanı olarak da her ortamda söylüyoruz." dedi.

Hisarcıklıoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen Erzurum'da bir otelde düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumuna moderatörlük etti.

Forumda olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Hisarcıklıoğlu, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası ve Erzurum Ticaret Borsası ile foruma destek verdiklerini söyledi.

Küresel ekonominin büyük bir küresel türbülanstan geçtiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Dünyanın pek çok bölgesindeki jeopolitik gerilimler ve çatışmalara ilave olarak karşımızda aniden beliren ticaret savaşları ihtimali küresel çapta belirsizlikleri daha da arttırdı." diye konuştu.

Ekonominin etkilenmesiyle ilgili Hisarcıklıoğlu, şunları söyledi:

"Her sabah uyandığımızda artık ilk baktığımız ABD başkanının hangi sürpriz kararı aldığı veya dün söylediğinden 180 derece nasıl geri döndüğü oluyor. Bugün yazılan senaryolar yeni gelen açıklama ile ertesi günde hiçbir anlamı kalmıyor. Özetle dünyada herkes işi gücü bırakmış bulanık suda balık avlamaya çalışıyor. IMF geçtiğimiz salı günü küresel ekonomik görünüm raporunda açıkladı. Rapor küresel ekonomide yeni dönemin başlamakta olduğunu söylüyor. Bu yeni dönem belirsizliklerin artacağı, dünyada enflasyonun yükseleceği, küresel ticaretin ivme kaybedeceğini, netice olarak dünyada ekonominin daha yavaş büyüyeceğini söylüyor. Dünyada 200 ülkeden 127'sinde büyüme oranlarının önce tahminlerinden daha düşük olacağı ifade ediliyor. Tüm bu karmaşa içinde iş dünyası olarak biz şunu söylüyor, şunu savunuyoruz; Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece TOBB Başkanı olarak değil 150 ülkenin iş dünyasının başkanı olarak da her ortamda söylüyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar."

Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti

"Karşılıklı misillemeler, artan maliyetler, bozulan tedarik zincirleri, yatırım planlarının ertelenmesi ve düşen bir refah seviyesini getirir, bunu 1929'da Amerika Buhranı'nda hep beraber gördük. Dünyada maalesef aşırı uçların güçlendiğini de o dönemde gördük. Bu kapsamda iş dünyaları olarak diyoruz ki ticaret olmadan yatırım olmaz, yatırım olmadan istihdam olmaz, istihdam olmadan da refah olmaz. Onun için bütün dünyada karar alıcı siyasilere diyoruz ki bizim önümüzü açın sizden başka bir şey istemiyoruz. Dünya ekonomisinin gelişmesi için bundan başka yapacağımız yok. Akademisyenliğinin yanı sıra özel sektörde de içimizde önemli görevlerde bulunmuş Ticaret Bakanı Ömer Bolat olarak sergilediği emek ve çalışma sayesinde ülkemizin mal ve hizmet ihracatında dünya pazarlarından aldığımız pay ilk defa alkışlanacak bir durum yüzde 1'in üzerine çıktı. İnşallah hedefimiz daha büyük, bundan sonraki hedef yüzde iki."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz - Son Dakika

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