Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz - Son Dakika
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Ekonomi

Ticaret Savaşlarının Kazananı Olmaz

Hisarcıklıoğlu, ticaret savaşlarının olumsuz etkilerini ve forumda alınan kararları vurguladı.

26.04.2025 20:03
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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumu Bakan Bolat, Bakan Ersoy ve Bakan Tekin'in katılımıyla başladı

ERZURUM - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı olarak değil, aynı zamanda 150 ülkenin iş dünyasının temsilcisi olan Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak da söylüyoruz. Her ortamda dile getiriyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar, karşılıklı sillemelere sebep olur" dedi.

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı Ülkeleri EİT 2025 Erzurum Turizm Başkenti etkinlikleri kapsamında "Ekonominin kalbi bu yıl Palandöken'de atıyor" sloganıyla düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nun ilk oturumu Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla başladı.

Moderatörlüğünü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptığı ilk oturumda Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, değerlendirmelerde bulundu. Forumda, iş dünyasının geleceğine yön verecek fikirler, sektörel oturumlar ve stratejik çözüm önerileri ele alındı.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ETSO Başkanı Saim Akalın ve Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral'a katkılarından dolayı teşekkür etti. Hisarcıklıoğlu, "Bugün burada, farklı ülkelerden gelen saygın akademisyenler, girişimciler ve siyasetçilerle ekonomilerde ve toplumlarda yaşanan dönüşümler üzerine bir ufuk turu yapmak için bir araya geldik. Şu günlerde küresel ekonomi büyük bir türbülanstan geçiyor. Dünyanın pek çok bölgesinde yaşanan jeopolitik gerilimler ve çatışmalara ek olarak, bir de aniden beliren ticaret savaşları ihtimali, küresel ölçekte belirsizlikleri daha da artırdı. Artık her sabah uyandığımızda ilk baktığımız şey, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın hangi sürpriz kararı aldığı ya da bir önceki gün söylediğinden 180 derece nasıl döndüğü oluyor. Bugün yazılan senaryolar, ertesi gün gelen yeni açıklamalarla hiçbir anlam taşımıyor. Özetle, herkes işi gücü bırakmış, dünyada bulanık suda balık avlamaya çalışıyoruz. IMF geçtiğimiz Salı günü küresel ekonomik görünüm raporunu açıkladı. Rapor, küresel ekonomide yeni bir dönemin başladığını söylüyor. Bu yeni dönem, belirsizliklerin artacağı, enflasyonun yükseleceği, küresel ticaretin ivme kaybedeceği ve neticede dünya ekonomisinin daha yavaş büyüyeceği bir dönem olacak. Dünyada 200 ülkenin 127'sinde büyüme oranlarının önceki tahminlerden daha düşük olacağı ifade ediliyor. Bütün bu karmaşa içinde biz iş dünyası olarak diyoruz ki: Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Bunu sadece Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Başkanı olarak değil, aynı zamanda 150 ülkenin iş dünyasının temsilcisi olan Dünya Odalar Federasyonu Başkanı olarak da söylüyoruz. Her ortamda dile getiriyoruz. Çünkü bu tür adımlar zincirleme tepkilere yol açar, karşılıklı sillemelere sebep olur. Artan maliyetler, bozulan tedarik zincirleri, ertelenen yatırım planları ve düşen refah seviyesi gibi sonuçlar doğurur. Bunu 1929 Amerika Buhranı'nda hep birlikte gördük. O dönemde aşırı uçların nasıl güçlendiğine de şahit olduk. Bu yüzden iş dünyası olarak diyoruz ki: Ticaret olmadan yatırım olmaz, yatırım olmadan istihdam olmaz, istihdam olmadan da refah olmaz. Onun için bütün dünyadaki karar alıcılara sesleniyoruz: Bizim önümüzü açın, biz başka bir şey istemiyoruz. Dünya ekonomisinin gelişmesi için yapmamız gereken başka bir şey de yok" dedi.

"Erzurum'da muhteşem buluşma"

Ticaret Bakanı Ömer Bolat yaptığı konuşmada, "Palandöken Ekonomi Forumu'nun hayırlı, verimli olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Yıllardır bu tür çalışmaların içinde olan biri olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Muhteşem bir buluşma Erzurum'da gerçekleştirildi. Erzurum'da büyük bir coşku ve enerji var. Bu organizasyonun Erzurum gibi tarihi ve stratejik öneme sahip bir şehirde yapılması ayrıca anlamlı oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha güçlü bir şekilde ekonomide Türkiye'nin dünyada güçlü bir platformu olacak. Tıpkı Antalya Diplomasi Platformu'nun iki hafta önce çok başarıyla gerçekleştirilmesi gibi, Erzurum'da da bu tür büyük buluşmaların daha sık düzenlenmesiyle şehrimizin ekonomik ve sosyal hayatına çok büyük katkılar sağlanacak" şeklinde konuştu.

"Erzurum'da önemli kararlar aldık"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Erzurum'da düzenlenen Palandöken Ekonomi Forumu'nda bugün sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ve onuru dile getirerek sözlerime başlamak istiyorum. Artık akıllı ekonomiler bağlamında turizm yalnızca bir tatilfaaliyeti olmaktan çıktı. Turizm bir ekosistemdir; aynı zamanda kültürdür, diplomasidir, inovasyondur ve ticarettir. Yerel kalkınmayı destekler, hobileri büyütür, kadın ve genç istihdamını hızla artırır. Ayrıca toplumlar arasındaki sınırları kaldırarak, sınırlar ötesinde en etkili bağı kurar. Küresel trendlerle uyum içinde kalmak ve turizm potansiyelinden faydalanmak için gerekli adımları hızla atıyor, tüm şartları zorluyoruz. Başkanımın da belirttiği gibi, 2024'te 61.1 milyar dolar gelir ve 62.3 milyon ziyaretçiyle kapattık. 2023 yılında ziyaretçi sayısında dünyada 5. sıradaydık. Dünya Turizm Örgütü'nün açıklayacağı rakamlarla 2024'ü muhtemelen 4. sırada kapatmış olacağız. Böylece ilk 4 turizm ekonomisinden biri haline geliyoruz. Ancak hedefimiz ilk 3'e girmek. Bunun için özel sektör ve devlet iş birliğini artırarak çalışmaya devam edeceğiz. Bugün ayrıca turizm bakanlarımızla detaylı toplantılar yaparak önemli kararlar aldık. İnşallah bu kararları da bugün yayınladığımız Erzurum Deklarasyonu'nda ilan ettik" diye konuştu.

"Erzurum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "Programın organizasyonu için aylar öncesinden davet almıştık, Erzurum'a bugüne kadar verdiğiniz destekler için teşekkür ediyor, bundan sonra da daha yoğun bir destek beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Bakanımız, kış olimpiyatlarında tesisleri bize açarak büyük destek verdi, tüm Erzurumlular adına teşekkür ediyorum. Bendevi Bey'e laf söyletmem; bir Erzurumlu olarak onun da şehrimize katkı sağlamasını istiyorum. Burada, Palandöken'in eteklerinde konuşuyoruz; bu yüzden her desteğin çok kıymetli olduğunu bir kez daha vurgulamak isterim. İşin esprisi bir yana, Erzurum için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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Kaynak: İHA

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