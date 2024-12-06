Ticari Araçlar için TTS Süresi Uzatılsın - Son Dakika
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Ekonomi

Ticari Araçlar için TTS Süresi Uzatılsın

Ticari Araçlar için TTS Süresi Uzatılsın

Aydın Şoförler Odası Başkanı, Taşıt Tanıma Sistemi uygulamasının süresinin uzatılmasını istiyor.

06.12.2024 09:54
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Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, kayıt dışılıkla mücadele kapsamında ticari araçlara getirdiği Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) zorunluluğunun 25 gün içinde uygulanmasının mümkün olmadığını belirterek sürenin uzatılmasını istedi.

Getirilen yeni uygulamaya göre; 01 Ocak 2025'ten itibaren taşıt tanıma sistemi olmayan ticari araçların akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacağını bunun da ciddi bir sıkıntıyı beraberinde getireceğini kaydeden Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanı Semih Özmeriç, "Yeni yıla yaklaşık 3 hafta kaldı. BU süre zarfında milyonlarca araca taşıt tanıma sistemi kurulması çok zor. Araçlara taşıt tanıma sistemi kurulsa bile akaryakıt istasyonlarının bu sisteme bu süre zarfında entegre olması da mümkün görünmüyor. Bu nedenle tanınan sürenin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Yapılan açıklamada Ticari araç sahiplerinin utts.gov.tr adresinden TTS'yi satın alabileceğini ve ilk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon aracın sisteme dahil edilmesinin planlandığını kaydeden Özmeriç, "TTS 'siz araçlar, 2025 itibarıyla akaryakıt istasyonlarından yakıt alamayacak. Her araç için 2 bin 172 TL montaj ücreti uygulanacak. Bunun yanında 01 Temmuz 2025'ten itibaren de trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlarda TTS zorunlu olacak. Milyonlarca araç ve sürücüsünü ilgilendiren bu uygulama 31 Aralık tarihine yetişmeyeceğinden dolayı hem şoför esnafı için hem de vatandaş için ciddi sıkıntıya neden olacaktır" diyerek uygulamanın tarafların görüşleri alınarak yeniden düzenlemesini beklediklerini kaydetti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Otomobil, Ekonomi, Ulaşım, trafik, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ticari Araçlar için TTS Süresi Uzatılsın - Son Dakika

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