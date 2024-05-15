Ticari Kalite Denetimi Kapsamına Nektarin ve Brokoli de Dahil Edildi - Son Dakika
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Ekonomi

Ticari Kalite Denetimi Kapsamına Nektarin ve Brokoli de Dahil Edildi

Ticari Kalite Denetimi Kapsamına Nektarin ve Brokoli de Dahil Edildi

Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti. Bakanlıkça yayımlanan tebliğ ile nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alınırken, aynı zamanda tıbbi tanı kitlerinin ithalatına ilişkin tebliğ yürürlükten kaldırıldı.

15.05.2024 10:25
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Ticaret Bakanlığı, yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi amacıyla geleneksel tarım ürünlerine yönelik yaptığı ticari kalite denetimine nektarin ve brokoliyi de dahil etti.

Bakanlıkça hazırlanan "Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yurt dışı pazarlarda Türk malı imajının güçlendirilmesi ve katma değerli ihracatın artırılması amacıyla yaş meyve ve sebze dahil geleneksel tarım ürünlerine yönelik ticari kalite denetimi yapılıyor.

Düzenleme kapsamında şeftaliyle ilgili standart değişikliği ve yıllar içinde ihracatta yaşanan artış çerçevesinde tebliğde değişiklikler yapılarak, nektarin ve brokoli de denetim kapsamına alındı.

Öte yandan "Tıbbi Tanı Kitlerinin İthaline İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Ticari Kalite Denetimi Kapsamına Nektarin ve Brokoli de Dahil Edildi - Son Dakika

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