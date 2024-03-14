Ticari Süt İşletmeleri Tarafından Toplanan İnek Sütü Miktarı Yüzde 4,7 Arttı

Ekonomi

Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı yıllık yüzde 4,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4,7 arttı.

Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 12,3 arttı, ayran üretimi yüzde 13,2 arttı, yoğurt üretimi yüzde 9,2 arttı, içme sütü üretimi yüzde 6,0 arttı, tereyağı üretimi yüzde 20,0 arttı.

Bir önceki ay 874 bin 193 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı Ocak ayında yüzde 4,7 oranında artarak 915 bin 522 ton oldu.

Bir önceki ay 147 bin 346 ton olan içme sütü üretimi Ocak ayında yüzde 4,4 oranında artarak 153 bin 796 ton olarak gerçekleşti. - İSTANBUL