Ticari Süt İşletmelerinin İnek Sütü Miktarı Azaldı

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 921 bin 867 ton oldu. İçme sütü üretimi haziran ayında yüzde 19,6 oranında azalarak 96 bin 973 ton olarak gerçekleşti.

TÜİK, haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini yayımladı. Buna göe, ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,4, ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 arttı.

Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi yüzde 3, içme sütü üretimi yüzde 7,8 azaldı. Ayran üretimi yüzde 9, yoğurt üretimi yüzde 10,1 ve tereyağı üretimi yüzde 3,6 arttı.

Ocak-haziran döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 5,7, ayran üretimi yüzde 14,7, yoğurt üretimi yüzde 10, içme sütü üretimi yüzde 2,3, tereyağı üretimi yüzde 12,3 arttı.

İnek ve içme sütünde azalma

Bir önceki ay 1 milyon 14 bin 789 ton olan ticari süt işletmelerince toplanan inek sütü miktarı haziran ayında yüzde 9,2 oranında azalarak 921 bin 867 ton oldu.

Bir önceki ay 120 bin 652 ton olan içme sütü üretimi haziran ayında yüzde 19,6 oranında azalarak 96 bin 973 ton olarak gerçekleşti.