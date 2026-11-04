TIDIP, Antalya'daki COP31'de 5 milyar avroluk sanayi yatırım hedefini duyuracak - Son Dakika
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TIDIP, Antalya'daki COP31'de 5 milyar avroluk sanayi yatırım hedefini duyuracak

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TIDIP, 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek COP31 kapsamında uluslararası kamuoyuna tanıtılacak. Platform, 2030'a kadar sanayide 5 milyar avronun üzerinde karbonsuzlaşma yatırımını desteklemeyi ve yıllık 20 milyon ton CO2e emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor.

ZEYNEP DUYAR/MERT DAVUT - Türkiye Sanayi Karbonsuzlaşma Yatırım Platformu (TIDIP), Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre Türkiye, 9-20 Kasım'da Antalya'da COP31 etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve Uluslararası Finans Kurumunun (IFC) ortak çabaları sonucunda oluşturulan TIDIP ile kurulacak tamamlayıcı ilişkiye özel önem veriliyor.

Demir ve çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine odaklanan TIDIP ile 2030 yılına kadar sanayinin karbonsuzlaştırılmasına yönelik 5 milyar avronun üzerinde yatırımın desteklenmesi ve yıllık 20 milyon ton karbondioksit eş değeri emisyon azaltımı hedefleniyor.

TIDIP için İklim Yatırım Fonlarının Temiz Teknoloji Fonu'ndan 250 milyon dolarlık kaynak sağlanırken TIDIP'in Yatırım Planı ve Politika Stratejisi'nin sanayinin yenilenebilir enerjiye erişimi, şebeke güçlendirmesi ve öncelikli yatırım alanları için yol gösterici çerçeveyi ortaya koyması bekleniyor.

Resmi tanıtım COP31'de

Türkiye'nin ulusal sanayi politikasıyla uluslararası kalkınma finansmanını ortak bir hedef etrafında buluşturan stratejik bir mekanizma olması hedeflenen TIDIP, COP31'de Antalya'da resmi olarak uluslararası kamuoyuna tanıtılacak.

Zirve vesilesiyle TIDIP'e ilişkin ortak deklarasyona yeni finans kuruluşlarının da katılması öngörülüyor. Etkinliğin yeri ve saati ilerleyen dönemde ayrıca duyurulacak.

Avrupa Yatırım Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve İslam Kalkınma Bankasının TIDIP'e katılması bekleniyor. Bu kurumların platforma resmen katılımlarının olacağı imza töreninin de COP31'de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Karbonsuzlaşma yatırımları 5 ana tema altında toplanıyor. Projeler bu alanlardan biri ya da birkaçı kapsamında değerlendiriliyor. Bu temalar arasında yeşil hidrojen, karbon yakalama, enerji verimliliği, yenilenebilir elektrik ve iklim teknolojileri yer alıyor.

Bakan Kacır da değerlendirmişti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, IPA III döneminde imalat sanayisinin dijital dönüşümünü desteklediklerini, yeşil dönüşüm, kaynak verimliliği ve araştırma kapasitesini güçlendirecek projeler yürüttüklerini söylemişti.

TIDIP sayesinde AB ile yeşil dönüşüm alanında geliştirilen işbirliğini uluslararası finans kuruluşlarını da kapsayacak şekilde daha ileri seviyeye taşımak arzusunda olduklarını vurgulayan Kacır, şu ifadeleri kullanmıştı:

"IPA III kapsamında TIDIP için sağlanacak 5,7 milyon avroluk AB desteğinin, platformun güçlenmesine ve sanayimizin karbonsuzlaşma yatırımları için daha fazla finansmanın mobilize edilmesine önemli katkı sağlayacağını değerlendiriyoruz. Önümüzdeki dönemde önceliğimiz, Türkiye ile AB arasında 20 yılda oluşturduğumuz bu birikimi daha ilerletmek, ortaklığımızı yeni nesil teknolojiler ve stratejik yatırımlarla derinleştirmektir."

Kaynak: AA
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