TİGEM, 15 safkan Arap kısrağının satışı için Karacabey'de e-Tay ihalesi düzenliyor

TİGEM, 15 safkan Arap kısrağının satışı için Karacabey'de e-Tay ihalesi düzenliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TİGEM Karacabey Tarım İşletmesi, 15 safkan Arap kısrağının satışı için Resmi Gazete'de ilan yayımladı. TİGEM e-Tay platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek, kısrak başına geçici teminat 50 bin lira olarak belirlendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü, 15 safkan Arap kısrağının satışını yapacak.
İşletmenin konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre 15 safkan Arap kısrağının satışı, elektronik ihale usulüyle gerçekleştirilecek. TİGEM e-Tay Satış Platformu üzerinden yapılacak ihale 4 Kasım'da başlayıp 16 Kasım'da sona erecek.
Kısrak başına geçici teminat bedeli 50 bin lira olarak belirlendi.
İhale şartnamesi, TİGEM'in "https://www.tigem.gov.tr" internet adresinde veya işletmede görülebiliyor.
Müşterilerin, sisteme kayıt işlemlerini ilan edilen sürede eksiksiz tamamlaması, TİGEM tarafından onaylanmış kullanıcı statüsünde bulunması gerekiyor.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?